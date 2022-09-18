طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك في المسابقة لكل الدول

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عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، التي صارت حلم كل مواطن بالعالم العربي الفوز بها نظرا لما تقدمة من جوائز مالية كبيرة، تتخطي المليون دولار أو يزيد عن ذلك فتبدأ مسابقة الحلم بجوائز ربع مليون دولار ثم النصف مليون دولار إلي أن تصل في نهاية العام إلي مليون دولار وربما تزيد عن ذلك، فالية الاشتراك من كل دولة يعد بسيط لا تتجاوز اكثر من رسالة من هاتفك والإجابة علي بعض الأسئلة للدخول في السحب.

حيث حققت المسابقة خلال العام الجاري نجاح كبير جداً على مستوي العالم العربي، يتمكن الأشخاص في الوطن العربي الاشتراك في مسابقة الحلم بإتباع بعض الخطوات البسيطة التي توضحها إليكم موقع ثقفني في عدة فقرات بسيطة للغاية، حيث يتمكن المواطن العربي الاشتراك في المسابقة من خلال الإنترنت أو من خلال أرقام الهواتف الذكية، حيث يسعى الكثيرون حول العالم الاشتراك في المسابقة وربح الجوائز الكبري، لذا نقدم لكم الخطوات وأرقام الاشتراك في المسابقة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 عبر الانترنت

يتمكن الفرد التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم 2025 عبر الأنترنت المذاع علي قناة MBC مصر عبر الخطوات التالية:



الدخول على موقع مسابقة الحلم. الضغط على كلمة”كيفية الاشتراك”. الضغط على اختيار البلد. اختيار رمز البلد. تسجيل رقم الهاتف. بعد القيام بتسجيل رقم البلد سيظهر رقم يمكنك إرسال رسالة عليه للاشتراك في مسابقة الحلم، تكلفة هذه الرسالة واحد دولار.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يستطيع أي مواطن في العالم الفوز بمسابقة الحلم بعد الاشتراك في المسابقة التي حققت نجاح بالغ في العام الجاري، ويتم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة قصيرة تحتوي على كلمة الحلم أو تحتوي علي كلمة (Dream) كلا حسب دولته، لذا نوضح إليكم أرقام الدول من خلال الجدول التالي:

الدولة الرقم السعودية 650444 مصر 95450 المغرب 9669 سوريا 1564

عمان 90434 البحرين 94000 فلسطين 6750 العراق 2775 تونس 85988

الاردن 98858 الكويت 4141 الإمارات 6070 لبنان 008821622775627 عمان 90434

ستقوم مسابقة الحلم 2022 بعرض الأسئلة عليك وفي حالة الإجابة على الأسئلة يتم الإعلان عن اسمك كأحد الفائزين بالجائزة الكبري في برنامج صدي الملاعب على قناة MBC.

جوائز مسابقة الحلم 2022

يعلن الإعلامي مصطفي أغا أسماء الفائزين في الحلم كل يوم سبت تتراوح قيمة جائزة الحلم ما بين (250 ألف دولار وتصل إلى 3.5 مليون دولار)، حيث تم منذ عدة أيام قليلة تسليم الفائز بجائزة الربع مليون دولار، وجاري أستقبال كافة الرسائل للمشتركين في سحب جائزة النصف مليون دولار والمقرر أن يتم إعلان اسم الفائز خلال الفترة المقبلة، كما نوه مقدم البرنامج عن دخول المتقدمين أيضاً في سحب منزل أيضاً إضافة علي الحائزة، اعلن منذ قليل اسم الفائز بجائزة 500 ألف دولار.

تبدأ جوائز مسابقة الحلم من 125 ألف دولار ثم 250 ألف دولار ثم 500 ألف دولار تصل الجائزة إلي مليون دولار ينبغي علي الراغبين في الاستمرار في هذه المسابقة أن يقوموا بإرسال أكثر من رسالة بها كلمة الحلم أو dream كي يتمكن من الدخول في السحب الذي يطلب منكم الإجابة على بعض الأسئلة كي يقترب من الوصول الجوائز العديدة من المسابقة.

تحميل تطبيق مسابقة الحلم 2022

يمكنكم تنزيل تطبيق مسابقة الحلم الإصدار الجديد مجاناً للجوال الأندرويد او الايفون برابط مباشر من خلال التوجه إلى متجر جوجل بلاي أو متجر ابل ستور، حيث يتميز التطبيق بوجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاسئلة فى التطبيق تساعد المستخدمين فى الإطلاع على المعلومات العامة، فضلاً عن سهولة الاشتراك فى مسابقة الحلم، والتعرف على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 الجديدة.

ليلة سحب جائزة الحلم 2022

تعد الليلة التي يتم فيها إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم من اهم الليالي التي ينتظرها الملايين في العالم العربي، لان الكل يحلم بالحصول علي هذه الجائزة التي قد تغير حياتك، حيث أن الجائزة قيمتها مليون دولار أي ما تعادل 16.7 مليون جنية مصري، وكشف الإعلامي مصطفي ألاغا أن اسم الفائز سيتم أعلانه يوم الجمعة 31 ديسمبر.

وصلنا إلي ختام شرح طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك في المسابقة لكل الدول.