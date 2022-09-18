نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نساء خطيرات لا تجرؤ حتى على ذكر أسمائهن! في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم من الوقت تتوقع أن تسمع اسم امرأة في الأخبار كشخص مطلوب وخطير في عدة دول؟ اسم امرأة. كانت امرأة تدعى سامانثا لوثويت ، التي أطلق عليها الإعلام اسم “الأرملة البيضاء” ، في دائرة الضوء لعدة أسابيع. طبعا اسم هذه المرأة ليس المرة الأولى التي يثير فيها ضجة في وسائل الإعلام ، وقد نوقشت هي وسجلاتها من قبل بسبب مشاركتها في مؤامرات إرهابية. سامانثا لوثويت ليست سوى واحدة من أكثر المجرمين المطلوبين في العالم. تعرف على أخطر النساء في العالم في هذا المقال من موقع ثقفني .

ماريا رامونا بيلين باوتيستا

ماريا رامونا بيلين باوتيستا تبلغ من العمر 24 عامًا ولدت في مدينة كولوكين بالفلبين. والمجرمة متهمة بالتواطؤ في قتل شقيقها ، رامجين خوسيه باوتيستا ، الممثل المراهق المعروف في الفلبين باسم رام رويلا. ماريا رامونا هي ابنة رامون رويلا ، السيناتور الفلبيني السابق. إنه أحد المشتبه بهم الثمانية في قضية مقتل رام رويلا التي حدثت عام 2011. يقال إن رامونا وشقيقها الآخر ، رامون جزيف باوتيستا ، استأجرت قاتلين مأجورين لتنفيذ خطة قتل شقيقهم الأكبر. ونفت رامونا ، التي قيل إنها كانت موجودة في مكان الجريمة ، الاتهام في البداية ، لكنها هربت بعد فترة من الفلبين إلى هونغ كونغ ثم إلى تركيا ، وأصدرت إنذارًا أحمر لجميع الدول الأعضاء فيها لاعتقال رامونا.

جين سينا ​​كورتز

جين سينا ​​كورتز تبلغ من العمر 33 عامًا ولدت في سانت مارتن بهولندا. وهي زوجة “ويليام أديلفور كورتيز رييس” الملقب بـ “وايلد بيل” ، أحد المشتبه بهم في جرائم القتل المتسلسلة. تورطت جين في العديد من جرائم زوجها في “بوكاس ديل ترورو” في بنما وهي مطلوبة من قبل السلطات القضائية في هذا البلد. بعد مشاركتها في عدة جرائم قتل ، هربت مع زوجها وذهبت إلى كارستاريكا ، حيث حصلت على جواز سفر هولندي لنفسها في السفارة الهولندية.

نافذة بيضاء

سامانثا لوثويت ، الملقبة بـ “الأرملة البيضاء” ، ولدت في 5 ديسمبر 1983 في أيرلندا الشمالية ، وهي مطلوبة من قبل العمليات الإرهابية البريطانية. سامانثا هي ابنة جندي أيرلندي وأحد منفذي التفجير الانتحاري في 7 يوليو 2005 في لندن. هجوم على محطة مترو أنفاق كينغز كروس أسفر عن مقتل 56 شخصًا. بعد تفجير لندن ، نفت سامانثا أي اتصال بها ومعرفة بالهجوم من قبل زوجها ، لكنها هربت بعد وقت قصير جدًا. يقال إن سامانثا انتقلت إلى كينيا مع أطفالها الثلاثة في عام 2007 ، وقطعت جميع العلاقات مع عائلتها في إنجلترا وانضمت إلى حركة الشباب في شرق إفريقيا. في الأسابيع الأخيرة ، يُعتقد أنه العقل المدبر لهجوم حركة الشباب الإرهابي في ويست جيت مول في العاصمة الكينية نيروبي. بناء على طلب من الحكومة الكينية ، أصدرت شرطة الإنتربول إنذارًا أحمرًا لاعتقاله في 190 دولة عضو في الإنتربول.