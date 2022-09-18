شوف خصومات وتخفيضات بنده السعودية على الهواتف الذكية لا تصدق

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عمر شويل - جدة تقدم بنده السعودية خصومات وتخفيضات رهيبة على أنواع الهواتف الذكية بأسعار خالية لا تفوتك الفرصة، كما تقدم العديد من التخفيضات والعروض الهائلة على الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية التي يحتاجها كل مواطن سعودي في منزله، وهى من أفضل المتاجر داخل المملكة العربية السعودية وتقدم العديد من الخدمات التي تسهل على المواطن السعودي شراء الكثير من الأشياء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، خصومات بنده السعودية على أنواع الهواتف الذكية بأسعار خالية لا تصدق.

خصومات بنده السعودية على هواتف سامسونج

سوف نتعرف على أسعار الهواتف الذكية وهى كما يلي:-

سامسونج أي ٢٢ يحتوي على ذاكرة ٥ جيجا بايت ٢ شريحةSMS السعر 699 ريال سعودي بدلاً من 775ريال سعودي.

كما يتم عرض هاتف سامسونج جالاكسي أي 53 يحتوي على ذاكرة 5 جيجابايت السعر 1320 ريال سعودي بدلاً من 1799ريال.

جوال سامسونج أي 55 يحتوي على ذاكرة 5 جيجابايت السعر 1299ريال سعودي بدلاً من 1659ريال سعودي.

خصومات Panda السعودية على هواتف فيفو واي الذكية

سوف نتعرف على أسعار الهواتف المحمولة من خلال السطور التالية وهى كما يلي:-

جوال فيفو واي ٣٣ اس ذاكرة ٤ جيجا بايت بسعر مناسب ٧٩٩ ريال بدلاً من ٩٩٩ ريال سعودي. كما يتم عرض هاتف فيفو واي ٢١ ذاكرة ٤ جيجا بايت ٢ شريحة SMS السعر ٦٦٩ ريال سعودي بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي. موبايل فيفو واي ٧٦ ذاكرة 5 جيجابايت السعر ١١٤٩ ريال سعودي بدلاً من ١٢٩٩ ريال سعودي. كما يتم عرض هاتف فيفو واي ١٠ اس ذاكرة ٤ جيجا بايت السعر ٤٩٩ ريال بدلاً من ٥٧٩ ريال سعودي. جوال فيفو واي ٢١تي ٤ جيجا بايت السعر ٧٤٩ ريال سعودي بدلاً من ٧٩٩ ريال سعودي.

خصومات بنده السعودية على هواتف لينوفو كاي

سوف نتعرف على أسعار هواتف لينوفو كاي وهى كما يلي:-