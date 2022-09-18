نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على أدوات المطبخ من 14 سبتمبر حتي 20 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر العثيم من الشركات الكبري في المملكة العربية السعودية ويقوم الشركة على عمل تخفيضات وخصومات على السلع الغذائية وخصومات على الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ والمنظفات وأدوات المدرسة بمناسبة اليوم الوطني والعودة الي الدراسة، وقد تصل العروض والخصومات الي 50% أو 30% أو 60% من الخصومات وتوجد جوائز وهدايا كثيرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على عروض وخصومات العثيم على أدوات المطبخ المختلفة.

عروض على أطقم القدور من العثيم

توجد خصومات على أطقم القدور وأدوات المطبخ المختلفة سوف نتعرف عليها وهي كالآتي:-

طقم قدور رويال فورد 8 قطع بسعر 130 ريال سعودي بدل من 199 ريال سعودي.

طقم قدور نيو فلون 8 قطع بسعر 159 ريال سعودي بدل من 229 ريال.

داينكس قدر ضغط 9 لتر بسعر 85 ريال سعودي بدل من 119 ريال.

طقم قدور سويت هوم غير لاصق بسعر 165 ريال سعودي بدل من 265 ريال سعودي.

قدر سويت هوم غير لاصق بسعر 59 ريال سعودي بدل من شرائه 84 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد 115 ريال سعودي بدل من 179 ريال.

داينكس قدر ضغط 7 لتر بسعر 79 ريال سعودي بدل من 109 ريال سعودي.

تخفيضات على المقلاة من العثيم

توجد عروض هائلة على المقلاة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

مقلاة رويال فورد عميق 26 سم بسعر 29,95 ريال سعودي بدل من 43 ريال سعودي.

مقلاة رويال فورد عميق 30 سم بسعر 39,95 ريال سعودي بدل من 48 ريال سعودي.

مقلاة رويال فورد غطاء 28 سم بسعر 40 ريال سعودي بدل من 52 ريال سعودي.

مقلاة رويال فورد بغطاء 26 سم بسعر 38 ريال سعودي بدل من 48 ريال سعودي.

مقلاة تروست 28 سم+24 سم +هدية بسعر 45 ريال سعودي بدل من 59 ريال.

مقلاة هوم واي 2 قطع بسعر 59,95 ريال سعودي بدل من 75 ريال.

مقلاة بلاكستون 24 سم بسعر 25 ريال سعودي بدل من 34 ريال سعودي.

مقلاة بلاكستون 26 بسعر 28 ريال سعودي بدل من 38 ريال سعودي.

خصومات هائلة على ترمس الشاي

هناك بعض الخصومات على الترمس في العثيم مول سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-