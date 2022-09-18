نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير ب 50 جنيه سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 500 جنيه لا تتركه في الفيشة في حالة عدم الاستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن الزيادة في فواتير الكهرباء أصبح من الأشياء التي تقلق العديد من الأفراد وأصبحت مشكلة كبيرة لدى الكثير من الأسر لأنها تكبدهم نفقات كبيرة كل شهر خصوصا للأسر ذات الدخل المحدود لذلك لابد من توفير الكهرباء بقدر المستطاع وذلك ما نستعرضه لكم في مقالنا اليوم. جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء من الجوانب السلبية التي نستمر عليها بشكل يومي هو الإسراف الشديد في استهلاك الكهرباء وترك فيش الكهرباء في المنافذ الكهربائية طوال الليل أو في أوقات لا يتم استخدامها فيها وذلك يهدر الكهرباء بشكل كبير ويزيد من قيمة فاتورة الكهرباء بالإضافة إلى ترك جهاز التليفزيون طوال الليل دون استخدامه أو الإنصات اليه وذلك يسبب ارتفاع كبير في فاتورة الكهرباء.

من الجدير بالذكر أن معدل الاستهلاك الطبيعي للكهرباء لابد إلا يتجاوز 650 كيلو وات ولابد من عدم ترك غسالة الملابس موصلة بمنفذ الكهرباء إلا بعد الدخول في عملية الغسيل ولابد من استخدام الماء الساخن فقط في عملية تنظيف الملابس البيضاء ويتم استخدام مياة فاترة عند عملية الشطف وعزل التيار الكهربائي عن الغسالة عند عدم الحاجة لاستخدامها.

عدم ترك السخان موصلا بالكهرباء طوال اليوم ويتم استخدام موصل الماء البارد بدلا من الساخن في معظم الاوقات حتى لا يزيد من استهلاك الكهرباء وبالتالي يزيد من قيمة فاتورة الكهرباء.

عدم فتح الثلاجة كثيرا حتى لا يتم خروج التيار البارد والذي يتطلب استهلاك كمية من الكهرباء للتبريد مرة ثانية ولابد من تنسيق أغراض الطعام والعلب الحافظة للأغذية بشكل يترك مسافة لقنوات التبريد بحيث لا يسبب ضغطا على الفريزر ويمنع وصول الهواء البارد بسهولة مما يستهلك كمية أكبر من الكهرباء.

من النصائح الهامة لترشيد الكهرباء هو تشغيل مروحة امام التكييف ووضعه على درجة 25 درجة ولابد من اغلاق الأبواب جيدا حتى لا يتسرب الهواء البارد ويتسبب في استهلاك معدل كهرباء عالي.

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