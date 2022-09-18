نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات أسواق العثيم السعودية على الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية والشاشات حتى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم السعودية العديد من العروض والتخفيضات على الهواتف الذكية، والأجهزة المنزلية، وشاشات التليفزيون، بأسعار خيالية تصل إلى نصف السعر، وتعتبر أسواق العثيم من أكبر الأسواق في المملكة العربية السعودية، التي تقدم العديد من السلع التي يحتاج إليها المواطنين والمقيمين بالمملكة بأسعار غير مسبوقة، وتتميز هذه السلع بجودتها ودقة تصنيعها، كما تتضمن فترة ضمان على جميع هذه السلع التي لا يستطيع أي منزل الاستغناء عنها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات أسواق العثيم السعودية في جميع الفروع بالمملكة. عروض وتخفيضات أسواق العثيم السعودية على الهواتف الذكية سوف نتعرف معكم على أسعار الهواتف الذكية بأسواق العثيم السعودية وهى كما يأتي:- هاتف سامسونج A53 السعر 1399 ريال سعودي.

تابلت Samsung Tab A7 T505 السعر 899 ريال سعودي.

جوال Samsung A23 السعر 699 ريال سعودي.

هاتف هونر إكس ٧ السعر 679 ريال سعودي.

جوال لافا واي 40 السعر 255 ريال سعودي.

جوال هاي سينس E50 السعر 319 ريال سعودي.

تابلت أكسيد EX7 السعر 299 ريال سعودي. عروض وتخفيضات أسواق الـ athaim على شاشات التلفزيون سوف نقدم لكم متابعينا أسعار شاشات التليفزيون من أسواق العثيم السعودية وهى كما يلي:- شاشة سهم ال اي دي سمارت 50 بوصة السعر 1149 ريال سعودي بدلاً من 1399 ريال سعودي. شاشة جيباس سمارت ٤٣ بوصة السعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1349 ريال سعودي. امبيكس سمارت 55 بوصة، كما يبلغ السعر 1269 ريال سعودي بدلاً من 1699 ريال سعودي. شاشة دورا ال اي دي 32 بوصة السعر 499 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي. عروض وتخفيضات أسواق العثيم السعودية على الأجهزة الكهربائية سوف نتعرف مع حضراتكم على أسعار الأجهزة الكهربائية وهى كما يأتي:- مسرح منزلي جيباس ترولي السعر 269 ريال سعودي، بدلاً من 339 ريال سعودي.

فرن ريد بول كهربائي سعة ٣٥ لتر، كما يبلغ السعر 210 ريال بدلاً من 259 ريال سعودي.

خلاط بانيكس 2*1 السعر 75 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال سعودي.

خلاط سوبر بي يدوي 102 كما يبلغ السعر 110 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض وتخفيضات أسواق العثيم السعودية على الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية والشاشات حتى 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.