نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ١٠ و٢٠ و٣٠ ريال أسعار عروض لولو هايبر ماركت لشهر سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل شئ بقيمة تبدأ من ١٠ ريال ولا تتخطى ٣٠ ريال من اليوم وحتى نفاذ الكميات بجميع الفروع، حيث لديهم جميع اللحوم والأجهزة الكهربائية المختلفة، والأجهزة المنزلية، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار اللحوم المختلفة، وتنزيلات أخرى على أسعار الأجهزة المختلفة، الأدوات والعدد فتابعوا المقالة لمعرفة التفاصيل….

عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة Lulu Ksa

توجد بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market عدة خصومات حصرية على أسعار: زيت دوار الشمس من نور Noor، وتخفيض آخر على سعر الفول المتنوع من ندى، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار مسحوق الغسيل من برسيل Persil، وتنزيلات أخرى الجبنة الكريمية المزدوجة الهنغارية، وتخفيضات خاصة على أسعار اللحم البقري المقطع بدون عظم البرازيلي، وتخفيض مميز آخر على سعر سمك السي باس.

عروضات خاصة من لولو هايبر ماركت

توجد بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: محضر رغوة الحليب من يونيفرسال، وتخفيض آخر منهم على سعر مضخة المياه القابلة للشحن من Universal، وعرض آخر على سعر ميزان الأمتعة الرقمي من أيكون iKon، وتخفيض آخر منهم على سعر ميزان الحمام الرقمي من أيكون، وتنزيل مميز آخر على سعر ميزان الحمام الرقمي من أيكون iKon، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار مجموعة اللمبات طقم ٣ قطع من أيكون، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار أيكون اللمبة المجمعة، ويونيفرسال المقلاه الكهربائية مع صانعة البيض، وتنزيلات أخرى عديدة على أسعار أيكون قاتل الباعوض القابل لإعادة الشحن مع منشة ومصيدة، وتخفيض آخر على سعر الدفتر الكتابي بشاشة من يونيفرسال ال سي دي ٨٥ بوصة.

عروض خاصة من لولو السعودية لفترة محدودة

توجد أيضاً بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: يونيفرسال القطاعة الصغيرة القابلة لإعادة الشحن، وتخفيض آخر على سعر صانعة السندوتشات والشواية المميزة من أيكون iKon، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار صانعة الدونات والوافل.