نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تحطيمات أسعار داخل عروض العثيم لنهاية الصيف Al othaim في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحطيمات أسعار داخل عروض العثيم لنهاية الصيف Al othaim على أسعار المنتجات المختلفة من اليوم وحتى نفاذ الكميات، حيث يمكنكم الإستفادة من كل هذه العروض اليوم ١٨ سبتمبر الموافق ٢٢ صفر وحتى ٢٠ سبتمبر الموافق ٢٤ صفر، وإليكم تفاصيل العروض…

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكميات

توجد داخل فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market عدة خصومات خاصة على أسعار: البطاطس المقلية المعلبة، وخصومات أخرى منهم على أسعار الدجاج المجمد من ساديا Sadia، وفيليه صدور الدجاج ومكعبات الدجاج من ساديا Sadia، كما يمكنكم الإستفادة من عروض العثيم على أسعار الدجاج البروستيد زينغس فيليه وشرائح، وتنزيلات أخرى بالفروع على أسعار الذرة الحلوة من ساديا Sadia، وعبوات الخضروات المجمدة من ساديا Sadia.

تنزيلات أخرة بكل فروع ماركت العثيم اليوم

خصومات بندة السعودية على أسعار اللحوم

توجد داخل فروع العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: لحم العجل البلدي بالعظم، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار أفخاد دجاج اليوم الكاملة، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار اللحم الرفيدي بالعظم، ولحم العجل الباكستاني بدون عظم، كما لديهم تخفيض آخر على سعر لحم الحاشي بدون عظم، وتنزيلات أخرى بالفروع على أسعار لحم العجل الروماني بالعظم، وتنزيل آخر على سعر المفروم البقري البرازيلي المجمد، ولحم الخروف البربري بالعظم، ولحم العجل البلدي بدون عظم، وعديد من التخفيضات الأخرى على أسعار لحم العجل الباكستاني بالعظم، ولحم الغنم السوكاني بالعظم، وغيرهم من خصومات.

تخفيضات خاصة من العثيم هايبر ماركت

تخفيضات وخصومات خاصة جداً اليوم داخل فروع العثيم ماركت بالمملكة، وتشمل: خصم خاص على سعر مربى فيكتو الكرز، وتنزيل مميز آخر على سعر ذرة تيستي الحلوة، كما بالفروع خصومات خاصة على أسعار سمك لاتينا الفيليه الأبيض بحجم كيلو، وبطاطس هالي الشرائح، وغيرهم من عروض على أسعار سلاغتي الخليجية، والخضار المشكل من لاتينا، وعبوات سبانخ هورتكس المفرومة، كما بالماركت تخفيضات أخرى على أسعار صدور دجاج لاتينا الطرية.