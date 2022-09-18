نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت لليوم الوطني السعودي 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر احتفالات لولو هايبر ماركت باقتراب اليوم الوطني السعودي. حيث يعرض هايبر لولو آلاف المنتجات والسلع المختلفة بأسعار تنافسية احتفاء بهذه المناسبة التي يسعد بها كل امرؤ سعودي. ويفخر بها جميع مواطني المملكة. تتضمن مجلة عروض لولو باقة متميزة من السلع الطازجة والمجمدة والمواد الغذائية المعبأة من داخل المملكة والمستوردة من الخارج أيضا. وتعتبر عروض لولو فرصة رائعة للجميع لتوفير الكثير من الأموال. حيث يجدون جميع احتياجاتهم تحت سقف مكان واحد وبأسعار مخفضة. لولو هايبر ماركت يقدم هايبر لولو تخفيضات مميزة على المنتجات السعودية الوطنية. فوائد عسل النحل لجسم الإنسان كبيرة فهو فيه شفاء للناس. احصل على مرطبان من عسل طبيعي المراعي مقابل 34.95 ريال فقط بدلاً من 40 ريال.

المراعي سمن نقي وزن العبوة 1600 جرام بسعر 84.95 ريال سعودي بدلاً من 92 ريال.

وفر 6ريال عند شراء عرض لولو على الأولي طحين المعجنات لجميع المخبوزات/ طحين بر. أربع حبات وزن الحبة كيلو جرام مقابل 10 ريال فقط بدلاً من 16 ريال. تيشوب رينجو بسكويت بكريمة الشوكولاتة أو بسكويت بكريمة الفانيليا 38 جرام × 16 قطعة مقابل 10.95 ريال بدلاً من 17.5 ريال.

معجون طماطم السعودية 7 عبوات + واحدة مجاناً وزن العبوة 135 جرام. بسعر 10.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال للربطة. عروض لولو موسي شراب شعير خالي من الكحول بنكهة الفراولة/ التفاح/ الرمان 250 مل × 6 حبات بسعر 14.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

تارجت لحم بقري مقدد وزن العلبة 340 جرام. احصل عليها مقابل 13.95 ريال بدلاً من 17.5 ريال. احصل على عبوة من لحم تونا خفيف بلميز وزن 185 جرام بسعر 4.95 ريال بدلاً من 7.15 ريال.

مكرونة لازانيا المطاحن الكويتية وزن الحبة 450 جرام. احصل عليها مقابل 9.95 ريال بدلاً من 12.5 ريال. لولو ماركت لولو زيت زيتون بكر سوري العبوة 500 مل. احصل على عرض عبوتين مقابل 39.95 ريال فقط بدلاً من 44.95 ريال.

اشتري حليب مجفف لولو كيس 2.25 كيلو بسعر 64.95 ريال بدلاً من 79.95 ريال. ووفر 15 ريال سعودي. غسول اليد لولو 500 مل عبوتين بسعر 12.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال بخصم 12 ريال سعودي.

رينيه أمبر العود (للرجال) 100 مل مقابل 9.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال. مسحوق الغسيل تايد جل 2.8 لتر بسعر 22.95 ريال فقط بدلاً من 47.25 ريال.

اريال مسحوق غسيل وزن 7 كيلو/ مضاد للبنكتيريا 6.25 كيلو مقابل 67.5 ريال بدلاً من 118.5 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت لليوم الوطني السعودي 92 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.