نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر السعودية لشهر سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر السعودية بدأت أقوى خصومات شهر سبتمبر على أنواع متميزة من السلع والمنتجات التي يهتم بها العملاء ويحرصون على توفيرها بأقل ثمن العروض متوفرة في جميع الفروع تبدأ العروض من 14 سبتمبر إلى 20سبتمر خصومات دجاج كامل لحوم أواني منزليه وجبن ومجمدات وحلويات بالإضافة إلى أدوات العناية الشخصية بسعر رائع وأنواع كثيرة من الخضروات والفاكهة.

عروض لولو هايبر

تضم مجلة عروض لولو عبوات بطاطس سوبر وحرص السوق على توفير ورق قصدير ألومنيوم لكثرة الطلب عليه لأن استخداماته كثيرة فى المطبخ . عروض المنظفات على برسيل منظف الملابس ومناشف ماكس ريال بالإضافة إلى الكلينيكس وسلك تنظيف الصحون خصم خاص على غسول فيم بالإضافة إلي عرض العطور المميز على هوجو بوس مميز للرجال والنساء وجيس عطر أنديفو للرجال برائحة مميزة جدا باكو عطر رابان للنساء لاكوست عطر دى نوير للرجال.

عروض وخصومات لولو هايبر السعودية

عرض الفاكهة من لولو ماركت على بطيخ سعودي درجة أولي سعر الكيلو1,50 ريال سعودي قبل الخصم والآن 95, للكيلو.

دجاج كامل التنمية مجمد وزن 600×10بسعر 133ريال سعودي قبل الخصم والآن بسعر مميز 104,95ريال سعودي.

زيت الشروق دوار الشمس درجة عالية من النقاء وزن 1,500لتر بسعر23,95 ريال قبل الخصم والآن 14,95ريال سعودي العرض لمدت 4أيام فقط .

تاج محل أرز بسمتي أبيض وزن 10كيلو جرام للحبة بسعر 89,95ريال سعودي قبل الخصم وبعد الخصم 67,95 ريال سعودي .

عرض المنظفات بالولو هايبر ماركت السعودية