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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر السعودية لشهر سبتمبر في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر السعودية بدأت أقوى خصومات شهر سبتمبر على أنواع متميزة من السلع والمنتجات التي يهتم بها العملاء ويحرصون على توفيرها بأقل ثمن العروض متوفرة في جميع الفروع تبدأ العروض من 14 سبتمبر إلى 20سبتمر خصومات دجاج كامل لحوم أواني منزليه وجبن ومجمدات وحلويات بالإضافة إلى أدوات العناية الشخصية بسعر رائع وأنواع كثيرة من الخضروات والفاكهة.
عروض لولو هايبر
تضم مجلة عروض لولو عبوات بطاطس سوبر وحرص السوق على توفير ورق قصدير ألومنيوم لكثرة الطلب عليه لأن استخداماته كثيرة فى المطبخ . عروض المنظفات على برسيل منظف الملابس ومناشف ماكس ريال بالإضافة إلى الكلينيكس وسلك تنظيف الصحون خصم خاص على غسول فيم بالإضافة إلي عرض العطور المميز على هوجو بوس مميز للرجال والنساء وجيس عطر أنديفو للرجال برائحة مميزة جدا باكو عطر رابان للنساء لاكوست عطر دى نوير للرجال.
عروض وخصومات لولو هايبر السعودية
- عرض الفاكهة من لولو ماركت على بطيخ سعودي درجة أولي سعر الكيلو1,50 ريال سعودي قبل الخصم والآن 95, للكيلو.
- دجاج كامل التنمية مجمد وزن 600×10بسعر 133ريال سعودي قبل الخصم والآن بسعر مميز 104,95ريال سعودي.
- زيت الشروق دوار الشمس درجة عالية من النقاء وزن 1,500لتر بسعر23,95 ريال قبل الخصم والآن 14,95ريال سعودي العرض لمدت 4أيام فقط .
- تاج محل أرز بسمتي أبيض وزن 10كيلو جرام للحبة بسعر 89,95ريال سعودي قبل الخصم وبعد الخصم 67,95 ريال سعودي .
عرض المنظفات بالولو هايبر ماركت السعودية
- برسيل مسحوق منظف الملابس وزن 5كيلو جرام بسعر 45,50 ريال سعودي قبل الخصم والآن 34,95ريال سعودي.
- مسحوق غسيل متنوع ينضف أصعب البقع من الملابس الألوان العبوة وزن 3كيلو جرام بسعر حصري 19,95 ريال سعودي بينما كان السعر قبل الخصم 32,95 ريال سعودي.
- كريم تنظيف متعدد الاستخدام يزيل أقوي الدهون عرض حبتين وزن 500جرام السعر ماقبل الخصم 19,95ريال سعودي والآن 12,95ريال سعودي .
- بامبي حفاظات أطفال ناعمة الملمس بدرجة عالية الجودة تحافظ على بشرة الطفل بسعر 66,95 ريال سعودي قبل الخصم والآن 55,95 ريال سعودي.
- كلينيكس اسبنشال مناديل للوجه الأقوى عند الباب تحتوى على 130 حبة 8+2 بسعر29,95 ريال سعودي قبل الخصم والآن 21,95 ريال سعودي.
- مناديل نورس طبقتين مزدوجين للوجة عالية الجودة 160حبة 8+2 بسعر 24,95 ريال سعودي قبل الخصم والآن 21,95ريال سعودي.
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