نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم خصومات اليوم الوطني السعودي 92 العروض ساريه إلى الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 اغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الوطني السعودي الـ92، تبدأ العروض تتهاتف على المواطنين في المملكة العربية السعودية بخصوص اليوم الوطني السعودي الذي تبقى على قدومه أيام قليلة، وتقوم كل المحلات والأسواق في عمل عروض تخفيض وتقسيط على المنتجات والأجهزة والسيارات وغيرها احتفالًا بهذه المناسبة العظيمة واعتزازًا بيوم التوحيد، وشاركت أسواق عبد الله العثيم في تقديم العروض المميزة بخصوص هذا اليوم و قدمت هذه العروض في مجلتها الأسبوعية التي سنقوم بعرض بعضها فيما يلي. عروض العثيم اليوم الوطني السعودي الـ92 10كيلو جرام من أرز سنبلتين مزة الهندي سعره وصل بعد الخصم إلى حوالي 52.95 ريال سعودي.

بينما سعر الدجاج المجمد ساديا وصل بعد الخصم إلى 169.95 ريال سعودي للكرتونة الواحدة.

اللحم العجل البلدي بدون عظم سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى حوالي 49.95 ريال سعودي.

العنب الأحمر سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل سعره إلى 6.95 ريال سعودي.

الملفوف الأبيض سعر الكيلو جرام منه بعد الخصم وصل إلى حوالي 1.45 ريال سعودي.

الأناناس سعر الكيلو جرام الواحد منه أصبح بعد الخصم 5.95 ريال سعودي.

اللحم المفروم البرازيلي بدون عظم سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 24.95 ريال سعودي.

أما سعر الكيوي للكيلو جرام الواحد يبلغ حوالي 8.95 ريال سعودي. آخر عروض العثيم الأسبوعية لليوم الوطني تورتة ازدهار حجم وسط سعرها وصل بعد الخصم إلى حوالي 39.95 ريال سعودي.

مورتديلا أمريكانا سعر العلبة الواحدة منها وصل إلى 36.95 ريال سعودي.

الفول المدمس من شركة فيكتو عر الكيلو جرام الواحد منه حوالي 7.95 ريال سعودي.

أرز بسمتي هالي سيلا سعر الكيس وزن 1 كيلو جرام وصل إلى 27.95 ريال سعودي.

بسكويت الشاي من شركة فيتو سعر الكيس منه أصبح بعد الخصم وزن 100 جرام 9.95 ريال سعودي.

زيت زيتون الزيتوني سعر الزجاجة وزن 500 مللي جرام وصل سعره حوالي 10.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا المجمد سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 160.95 ريال سعودي.

زيت عافيا ذرة بلس أوميجا سعره بعد الخصم وصل إلى حوالي 48.95 ريال سعودي.

كريمة للطبخ من بولد سعر العلبة وزن 1 لتر وصل إلى حوالي 17.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف اقوي عروض العثيم خصومات اليوم الوطني السعودي 92 العروض ساريه إلى الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 اغتنم الفرصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.