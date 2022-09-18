نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المتجر الوطني 1444 في اليوم الوطني السعودي وتخفيضات كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض المتجر الوطني احتفالا باليوم الوطني السعودي، حيث يعد المتجر الوطني هو الوكيل الحصري لماركة لوتو، كما يعد المتجر الوطني وكيل معتمد لماركات اديداس وبوما، وطرح المتجر الوطني عددا من العروض والتخفيضات وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يأتي في الثالث والعشرون من سبتمبر الجاري.

عروض المتجر الوطني لليوم الوطني السعودي

أعلن المتجر الوطني عددا من التخفيضات بمناسبة اليوم الوطني، وأكد المتجر الوطني أن التخفيضات تصل إلى 80% على منتجات مختارة، وأكد المتجر الوطني أن التخفيضات تشمل أفخم الماركات العالمية وأن العروض والتخفيضات تسري في فروع محددة.

فروع عروض المتجر الوطني لتخفيضات اليوم الوطني

أكد المتجر الوطني أن هناك عددا من الفروع تسري فيها التخفيضات والعروض في اليوم الوطني السعودي وهي:

لي مارشيه بالدمام

المحمل بجدة

الملز بالرياض

فرع الجبيل

عروض المتجر الوطني على حذاء لوتو

عرض المتجر الوطني عرضا على حذا لوتو الرياضي والذي يعد من الأحذية الممتازة في الماركات العالمية، يعد حذاء لوتو مزودا بنعل خارجي مطاطي وهو مايضمن للقدم الثبات حيث أن هناك تخفيضا على حذاء لوتو ويصل سعره إلى 222 ريال سعودي.

المتجر الوطني يعرض معلومات عن أديداس

عرض المتجر الوطني عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” معلومات حول شعار ماركة أديداس، حيث أن إسم الماركة مشتق من المؤسس أدولف داسلر ويميزه الخطوط الثلاثئة المائلة والتي تشكل مثلثا للجبل، كما أنها ترمز إلى التحديات التي يجب على الرياضيين قهرها.

يذكر أن المتجر الوطني سيعمل خلال الساعات القادمة على المزيد من العروض على الماركات العالمية وذلك احتفالا باليوم الوطني السعودي والتي تكثر فيه العروض من مختلف المحال وخاصة في العثيم ونعومي وغيرها من الأماكن التي تشهد رواجا إقتصاديا كبيرا خلال تلك الفترة مع قدوم اليوم الوطني السعودي.

رقم خدمة عملاء المتجر الوطني

حدد المتجر الوطني رقم لخدمة العملاء من أجل التواصل معه حال وجد أي استفسار أو سؤال فيما يخص المنتجات المختلفة والماركات العالمية المختلفة وهو (0530950505).