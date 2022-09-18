نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتهرب من بيتك.. طريقة طرد الصراصير من المنزل وجميع الحشرات مهما كانت معششة هتختفي تماماً بدون أي مواد ضارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة طرد الصراصير من المنزل، إن كنت تريدين التخلص من الصراصير، وخاصةً الصراصير الطائرة، والتي تسبب لك الخوف والفزع حال ظهورها في منزلك، نتيجة لصعوبة اصطيادها والتخلص منها، وتستخدم الصراصير الطائرة أجنحتها في الطيران لمسافات قصيرة أو كبيرة من أجل الهرب، حيث أنها تنجذب إلى مصادر الإنارة الداخلية بالمنازل، نظراً لكونها آفات ليلية، لذلك لابد من التعامل بحكمة أثناء رؤيتها، من أجل التخلص منها في أقل وقت ممكن بنجاح، ونقدم لك بعض الحيل والطرق التي تمكنك من القضاء على الصراصير الطائرة، ومنع ظهورها في المنزل، من خلال إتباع ما يلي:

طريقة طرد الصراصير من المنزل

نقوم برش النوافذ والفتحات الصغيرة والثقوب، إلى جانب رش ألوح الجدران والحوائط الموجودة بالمنزل بأنواع جيدة من المبيدات الحشرية، لمنع دخول الصراصير الطائرة إلى المنزل.

طرد الصراصير نهائيا باستخدام أنواع مختلفة من الطعوم

نقوم بنشر الطعوم (أنواع مختلفة من الطعام) التي تحتوي على مبيدات حشرية في مناطق ظهور الصراصير، ووضع بعضها في الهواء الطلق، إذ أن بعضها يفضل التواجد بخارج المنزل، للبحث عن الطعام.

القضاء على الصراصير باستخدام الماء المغلي

نظراً لأن الصراصير الطائرة تهبط في كثير من الأحيان إلى الأرض، من أجل البحث عن أي مصدر للطعام، فيمكن استخدام الماء المغلي في تلك الأوقات لرش الصراصير بشكل مباشر، بما يؤدي إلى التخلص منها على الفور.

نصائح يجب اتباعها لمنع دخول الصراصير الي المنزل

نصائح وتعليمات عليك إتباعها من أجل منع دخول الصراصير الطائرة إلى المنزل: