شوف عروض فلورينا لليوم الوطني 1444 تخفيضات كبيرة على الأحذية والشنط

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عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض فلورينا لليوم الوطني 1444 في اليوم الوطني السعودي ال 92، حيث تعد معارض فلورينا واحدة من أكبر معارض البيع بالتجزئة والمتخصصة بالأحذية والشنط والجلود في المملكة العربية السعودية وقامت بالعديد من العروض في الأحذية والشنط والجلود.

عروض فلورينا لليوم الوطني 1444

أعلنت معارض فلورينا “عرض الجنون” بمناسبة اليوم الوطني وأعلنت خصومات حتى 90% في كل الفروع وكل الأصناف، وأكدت معارض فلورينا على ضرورة زيارة أقرب فرع أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمعارض فلورينا.

تخفيضات من معارض فلورينا على الأحذية

أكدت معارض فلورينا أن هناك تخفيضات كبيرة تصل من 15 بالمائة وحتى 90 بالمائة في كل الفروع وعلى جميع الأصناف.

طريقة الشراء من موقع فلورينا

من خلال خطوات بسيطة، يمكن الشراء من خلال موقع فلورينا للأحذية والشنط والجلود.

الدخول على موقع فلورينا.

القيام بإختيار الفسم الخاص بك والذي ترغب في التسوق من خلاله.

القيام بتحديد المنتج الخاص بك والذي تود شراؤه

القيام بإضافة المنتج لعربة التسوق.

الذهاب إلى السلة.

تأكيد الخطوات والدفع من أجل طلب المنتج وإدخال العنوان الصحيح لإستلام المنتج.

فروع معارض فلورينا في المملكة

يذكر أن معارض فلورينا للأحذية والشنط لها حوالي 17 فرع منتشرة في المملكة العربية السعودية بكافة المدن.

فرع فلورينا على طريق الملك خالد في أبها

فرع فلورينا في شارع خدام بن واسيا بجانب الدفاع في ينبع

فرع فلورينا في طريق الملك عبد العزيز

فرع فلورينا في شارع الملك خالد القريب من طريق الملك عبد العزيز

فرع فلورينا في السنابل مول والقريب من طريق الملك عبد العزيز

38 شارع المحطة الحوية في مكة المكرمة.

فرع خميس مشيط بالقرب من العرق الجنوبي

يذكر أن معارض فلورينا ستواصل خلال الفترة القادمة وحتى حلول اليوم الوطني السعودي والموافق يوم الثالث والعشرون من سبتمبر الجاري في نشر المزيد من العروض المختلفة الخاصة بالأحذية والشنط والجلود لكل المواطنين والمستهلكين بخصومات هائلة وذلك في عروض الجنون والتي أسمتها الصفحة الرسمية لمعارض فلورينا على تويتر، حيث تتنافس العلامات التجارية المختلفة في التنافس فيما بينها من أجل المزيد من العروض للمواطنين في المملكة.