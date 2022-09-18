نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 في صيدلية النهدي بأقوى التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عروض اليوم الوطني 92 في صيدلية النهدي بالمملكة، بدايةً من 11 سبتمبر 2022 وحتى 24 سبتمبر، لتقدم لكم مجلة تخفيضات اليوم الوطني على العلاجات الطبية ومنتجات العناية الشخصية، والتي تتضمن أفضل منتجات العناية بالبشرة والشعر، وعند التسوق من الموقع الإلكتروني الخاص بصيدلية النهدي يمكنك استلام المنتجات خلال ساعتين، لذا لا تفوتوا العروض الكبرى.

عروض اليوم الوطني 92 في صيدلية النهدي

أولى عروض اليوم الوطني 1444 نجدها على أدوية مرض السكري، بحيث تتوافر بسعر موحد 92 ريال لكافة المنتجات والعلاجات الخاصة بعلاجه، كما تتوافر أجهزة تحليل سكر، بالإضافة إلى تخفيضات مذهلة على منتجات العناية بالأسنان، فتتوافر فرشاة الأسنان التي تعمل بالبطارية الدوارة، ويمكنكم شراء شرائح تبييض الأسنان بنكهة النعناع.

فرشاة أسنان كهربائية بسعر 236 ريال سعودي بدلًا من 315 ريال سعودي.

فرشاة اسنان تعمل بالبطارية، بسعر 45.95 ريال سعودي.

تخفيضات صيدلية النهدي

منتجات العناية بالشعر الأن بأسعار مغرية في صيدلية النهدي، بحيث تتوافر صبغات الشعر من أكثر من ماركة، وبألوان جذابة، كما يتوافر منها نوع بخلاصة زيت الارجان، وبالنسبة لأجهزة تصفيف وفرد الشعر، فهى من ضمن تخفيضات اليوم الوطني في الصيدلية، ومنها نجد الفرشاة الهوائية للشعر، والتي تساعدك على فرد شعركِ بأسهل طريقة وفي أقل مدة، كما تتوافر مكواة فرد الشعر وتوجد بها أداة مخصصة لعمل الشعر الكيرلي.

فرشاة هوائية للشعر 1000 واط، بسعر 199.25 ريال سعودي بدلًا من 249 ريال سعودي.

جهاز فرد وتجعيد الشعر سيراميك من بابيليس، بسعر 239.2 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

جهاز تجفيف الشعر، حجم مناسي للسفر والتنقل به، بسعر 284 ريال سعودي بدلًا من 405 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني 1444 في السعودية

لا تقتصر العروض على منتجات العناية بالبشرة والشعر، بل يوجد خصومات هائلة على منتجات الأطفال، فيتوافر كرسي أمان للأطفال يتناسب منذ الولادة وأنواع أخرى يمكن استخدامها بدايةً من 9 أشهر إلى 12 سنة، كما يوجد كافة منتجات العناية بالطفل من شامبو، غسول الجسم، زيت بعد الاستحمام، بودرة الجسم، عطر الأطفال، وكل ذلك في صندوق المولود الجديد المتوافر بسعر رائع.

كرسي امان للأطفال بسعر 307.5 ريال سعودي بدلًا من 410 ريال سعودي.

صندوق المولود الجديد مكون من 5 منتجات، بسعر 183 ريال سعودي بدلًا من 215 ريال سعودي.

2 عبوة حفاضات بامبي بسعر 99.95 ريال سعودي.

"هي لنا دار" اكتب اسمك على صور تهنئة اليوم الوطني السعودي 92