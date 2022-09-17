نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم ٣٠٪ من عروض العثيم ١٣ وحتى ٢٠ سبتمبر بجميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم ٣٠٪ من عروض العثيم السعودية بداية من يوم ٧ سبتمبر الموافق ١١ صفر، وحتى ١٣ سبتمبر الموافق ١٧ صفر بجميع فروع العثيم هايبر ماركت على أسعار مختلف أنواع اللحوم الطازجة والمخبوزات، هذا بالإضافة إلى تخفيضاتهم على أسعار الخضروات والفاكهة، وسوف نوفيكم تفاصيل جميع هذه العروض، فقط تابعوا جديد مقالاتنا عبر موقع ثقفني العربي….

عروض العثيم السعودية على اللحوم المختلفة

توجد داخل فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim في السعودية خصومات استثنائية على أسعار اللحوم الطازجة بجميع أنواعها، ومنها: عرض على سعر لحم الحاشي بالعظم، وصدور دجاج التنمية بدون عظم، بالإضافة إلى عروضهم المميزة على أسعار لحم العجل البلدي بالعظم، وأفخاد الدجاج الكاملة من اليوم، ولحم العجل الباكستاني بدون عظم، كما هناك خصومات مميزة على أسعار لحم العجول البلدي، ومكعبات اللحم البقري البرازيلي توب سايد، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار مفروم البقري البرازيلي المبرد، ولحم الغنم السوكاني بالعظم، وعروض أخرى منهم على أسعار اللحوم الباكستانية بالعظم.

عروض العثيم هايبر ماركت في فروع المملكة

توجد داخل أقسام الخضروات والفاكهة أيضاً عروض مميزة جداً هذا الأسبوع على أسعار: الجزر المستورد، والعنب الأسود، والمانجو المصري النعومي، كما يوجد لديهم خصم آخر على سعر برتقال أبو صرة، والتمر البرجي.

خصومات العثيم ماركت على أسعار المخبوزات والحلويات

يمكنكم من خلال فروع العثيم هايبر ماركت بأسواق العثيم السعودية الإستفادة من العروض الحصرية على أسعار: الحلويات الشرقية المشكلة من زود، كما يمكنكم الإستفادة من عروضهم على أسعار كرواسون الجبنة البيضاء، وخصم آخر على سعر علبة شابورة شرائح بزيت الزيتون، كما هناك خصومات أخرى على أسعار كيك الزعفران بالكريمة من زود، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار دونات فاتس، والخبز المفرود الأبيض من زود الغني بالنخالة والبروتين، كما يمكنكم الإستفادة من عرض العثيم على سعر جبنة داري القشقوان، ولبنة داري، وشبيهة جبنة داري البيضاء، وباقي أنواع الأجبان السورية والمحلية في قسم منتجات الألبان، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار منتجات غذائية أخرى.

عجة تخفيضات مميزة اغتنم الفرصة

توجد أيضاً ضمن عروض سبتمبر لهذا الأسبوع في فروع العثيم هايبر ماركت: خصومات مميزة على أسعار شبيهة الجبنة الكريمة من فلادلفيا، وتخفيض آخر منهم على سعر كريمة دريم ويب للحلويات، كما يوجد خصم خاص على سعر رنا ريكسو، ميرو بسكويت الأطفال، وخصم على سعر بسكويت ديلوكس.

خصومات وتخفيضات خاصة لفترة محدودة

متوفر أيضاً بأقسام الحلوى في العثيم هايبر ماركت عروض لفترة محدودة على أسعار: شكولاتة جالكسي ميني بالبندق، وخصم آخر على شكولاتة باونتي أوتوليكس وسنكرز ومارس ميني، وخصم آخر على سعر شكولاتة جالكسي جواهر، وكيك الشكولاتة من جالكسي Galaxy، وخصومات أخرى عديدة على أسعار كريمة دريم ويب.

تخفيضات اليوم ١١ سبتمبر بفروع العثيم

تتوفر بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim عروض مميزة على أسعار: بانسيت كانتون، وتخفيض آخر على سعر سيخ كباب الدجاج، وعصير الافوكادو بالمانجو، كما توجد لديهم خصومات أخرى على أسعار لحم الغنم من روغان جوس، والسلمون بالخضروات، وعروض على أسعار دجاج زينجر الحار، وغيرهم.

تنزيلات ضخمة داخل فروع العثيم ١٢ سبتمبر

توجد أيضاً داخل فروع العثيم هايبر ماركت عدة تنزيلات حصرية على أسعار: برياني اللحم البقري من أوادي، وعرض آخر على سعر برياني الدجاح من موغلاي، وتنزيلات أخرى بالفروع على أسعار برياني لحم البقر من حيدر ابادي، وتخفيضات أخرى على أسعار باقي المنتجات الغذائية الجاهزة.

تخفيضات اليوم ١٤ سبتمبر من العثيم ماركت

توجد داخل فروع العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية خصومات مميزة على أسعار: حفائض الأطفال الكبيرة جداً من بامبرز، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار مناديل الأطفال من بامبرز بيور Pampers، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار حفائض بامبرز كيلوت العبوة الجامبو، وعروض أخرى على أسعار باقي أنواع الحفائض.

تنزيلات متنوعة اليوم ولفترة محدودة

يمكنكم أيضاً الإستفادة من عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market على أسعار كثير من السلع، ومنها: خصم مميز على سعر دجاج ساديا وسيارا Siara المجمد نظيف الأحشاء، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار أفخاد الدجاج من ساديا Sadia، وعلى سعر سدور الدجاج الطرية من ساديا.

خصومات متميزة اليوم ولآخر الشهر من العثيم

يوفر مهرجان العثيم هايبر ماركت Al othaim market الصيفي عدة تخفيضات حصرية متنوعة على أسعار: الكريمات ومستحضرات العناية بالبشرة كاملة، حيث يمكنكم الإستفادة من كل هذه العروض بداية من اليوم ١٧ سبتمبر وحتى نفاذ الكميات بخصم يفوق ٣٠٪، وغيرهم من كريمات للحماية من أشعة الشمس، وغيرها.