نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هترجع جديدة.. طريقه تنظيف الثلاجه من الروائح الكريهه وتعقيمها بمكون ميخطرش علي بالك ريحة ثلاجتك هتبقي زي الفل في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد مشكلة انبعاث الروائح الكريهة من الثلاجة شائعة في غالبية المنازل، نتيجة لوجود طعام فاسد أو مسكوب بداخل الثلاجة، بما يشعر ربة المنزل بالانزعاج.لذلك نعرض لك عزيزتي من خلال تلك المقالة بعض الطرق والأساليب التي تساعدك على التخلص من الروائح الغير مستحبة، واستبدالها برائحة منعشة، تشعرك بالراحة النفسية.
طريقه تنظيف الثلاجه من الروائح الكريهه
- قومي بنثر مقدار مناسب من البن المطحون في صحن مناسب الحجم.
- ثم قومي بوضع الصحن في الثلاجة لمدة يوم كامل.
- اخرجي الطبق من الثلاجة.
- يساهم البن في امتصاص الروائح الكريهة بشكل جيد، بما يجعله مكوناً فعالاً في علاج المشكلة.
طريقه تنظيف الثلاجه من الروائح الكريهه بالقرنفل والليمون
المكونات
- ثمرة واحدة من الليمون.
- 3 حبات من القرنفل.
طريقة التحضير
- قومي بقطع ثمرة الليمون إلى نصفين.
- ثم قومي بشبك حبات القرنفل في نصفي ثمرة الليمون.
- ثم ضعي نصفي الليمونة في الثلاجة.
طريقة أخرى للتخلص من روائح الثلاجة
يعمل الشوفان على امتصاص أي ورائح غير جيدة تخرج من الثلاجة، من خلال وضع طبق يحتوي على كمية مناسبة من الشوفان المطحون في الثلاجة.
نصائح للحفاظ على نظافة الثلاجة
وإليك بعض النصائح التي تساعدك على الحفاظ على رائحة الثلاجة منعشة:
- احرصي سيدتي على تنظيف الثلاجة بشكل يومي من كل الأطعمة الفاسدة، أو التي لا تصلح لأكلها.
- واظبي على تنظيف الثلاجة بشكل عميق كل أسبوع من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قومي بفصل التيار الكهربي عن الثلاجة، قبل أن تبدئي بعملية التنظيف.
- قومي بإخراج جميع المأكولات والأطعمة من الثلاجة، واحرصي على وضع الأطعمة التي تحتاج إلى تبريد في وعاء يحتوي على كمية من مكعبات الثلج.
- تخلصي من كل الأطعمة أو المشروبات الفاسدة، أو التي انتهت صلاحيتها.
- ثم قومي بفرك أرفف الثلاجة باستخدام ليفة خشنة مغموسة في خليط من الماء الساخن وصابون غسيل الصحون، حتى تتخلصي من أي بقع ملتصقة.
- وأخيراً مرري قطعة من القماش الجافة على أرفف الثلاجة، لتجففيها بشكل جيد.
- ومن ثم أعيدي الطعام والشراب إلى الثلاجة، مع إعادة توصيلها بمصدر الكهرباء لتشغيلها.
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