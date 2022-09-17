نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ضمن عروض العثيم الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم أقوى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ضمن عروض العثيم الأسبوعية بجميع الفروع، حيث يمكنكم الإستفادة بخصم يصل إلى 50٪ بجميع الفروع من اليوم ولفترة محدودة، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

توفر محلات العثيم Al othaim اليوم ولفترة محدودة خصومات حصرية على أسعار: مكواة هومر البخارية، وتخفيض آخر منهم على سعر غلاية الماء من جي في سي، وتنزيل مميز آخر على سعر غلاية الماء من كيينود Keenwood، وخصم آخر على سعر مضرب البيض مع عجان من كولين، وتنزيل مميز آخر على سعر خلاط كينود مع مطحنة، وخصم آخر منهم على سعر قطاعة الخضار من مولينكس moulinex، وعرض آخر على سعر قطاعة البصل من السيف، وتنزيل مميز على سعر مقلاة البطاطس من فيليبس، وتنزيل آخر على سعر خلاط كليك أون اليدوي، وتخفيض آخر على سعر محضرة الطعام من مولينكس، وتنزيل آخر على سعر خلاط كليك أون Click on اليدوي، وصانعة القهوة من نيكاي، وتنزيل آخر على سعر صانع الطعام من كيينود Keenwood، وتنزيل آخر على سعر عصارة كيينود بالفواكه، وتخفيض آخر على سعر قدر الضغط الكهربائي من محضرة القهوة التركي من السيف.

تنزيلات حصرية أخرى بجميع الفروع Al othaim

توجد أيضاً داخل فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market عدة خصومات خاصة على أسعار: مق كاسا بونيتا، وتخفيض آخر على سعر طقم القدور من كيتشنجر الجرانيت، وتنزيل مميز على سعر قدر الضغط الجرانيت من ايبو، وتنزيل آخر على سعر موقد سوبر بي الكهربائي، وتنزيل آخر على سعر ترمس كيشتنجر، وخلاط بايكس، وتنزيل مميز آخر على سعر مقلاة كاسا بونيتا، وتخفيض على سعر قدر الضغط الكهربائي من سوبر بي.

خصومات خاصة من العثيم هايبر ماركت

توجد بفروع العثيم أيضاً: عروض خاصة على أسعار سطل بريتماكس مع ماسحة، وتخفيض آخر منهم على سعر منشر الغسيل من رويال فورد، وتخفيض آخر منهم على سعر ترمس رويال فورد، وعرض ترمس بلاميرو، وغيرهم.