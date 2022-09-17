نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو ماركت الأسبوعية لليوم الوطني على جميع مستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات على جميع المستلزمات المنزلية والمكتبية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وذلك من خلال جميع فروع الشركة المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال نستعرض أهم صفحات مجلة العروض لهذا الأسبوع في جميع فروع المنطقة الشرقية بالمملكة، ومنها عروض متنوعة على منتجات العناية الشخصية والعناية بالبشرة والمنزل، كما سبق وطرحنا لكم أهم عروض قسم السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وأيضاً قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. أقوى عروض لولو هايبر ماركت لليوم الوطني عرض 2 حبة من المطاحن الكويتية مكرونة رقم 20 و 23 وزن الحبة يتراوح من 400 إلى 500 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 10.50 ريال.

ثلاث حبات من هناء طماطم كاملة مقشرة/ مقطعة مع عصير الطماطم مع ريحان واوريجانو/ بالبصل أو البصل والثوم فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 12.45 ريال.

وأقوى العروض على رحمة زيت زيتون سعة العبوة 500 مل فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال. كنافة بالقشطه بسعر 21.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 35.20 ريال.

وعشق كل سعودي وجبة كبسة لحم الضأن بسعر 38.90 ريال سعودي بدلاً من 46.20 ريال.

لازانيا لحم بقري بسعر 30.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.90 ريال. البطل شرائح بطاطس بنكهة الجبن أو الفلفل الحار أو الكاتشب بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 13.50 ريال.

نخيل زيت نباتي سعة العبوة 1.5 لتر بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال.

إس أي إس سكر أبيض ناعم وزن العبوة 5 كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 31.85 ريال.

باب الهند أرز بسمتي كلاسيك وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 58.95 ريال سعودي بدلاً من 71.25 ريال.

وعرض خاص على كرتونة حليب السعودية كامل الدسم طويل الأجل أو قليل الدسم بسعر 61.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال. عروض منتجات العناية الشخصية والمنزلية حلو آند لفلي كريم الوجه المطور إشراقة الفيتامينات بسعر 12.90 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال.

دابر زيت شعر أملا/ فاتيكا شامبو بسعر 13.90 ريال سعودي بدلاً من 25.95 ريال.

وعرض قوي على صانسيلك شامبو متنوع بسعر 15.90 ريال سعودي بدلاً من 32.75 ريال. عرض برسيل جيل شامبو العباية مع عبوة ترويجية فقط بسعر 43.90 ريال سعودي بدلاً من 54.50 ريال.

وللحفاظ على سلامة أسرتك تقدم لكي لولو عرض خاص على ديتول مطهر ومعقم سعة واحد لتر+ عبوتين ديتول ومطهر ومعقم سعة 2 لتر بسعر 44.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال.

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