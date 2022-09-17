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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جوالات اليوم الوطني السعودي 92 واستمتع بأحداث الخصومات والتخفيضات في المقال التالي
عمر شويل - جدة اليوم الوطني 92 يوفر 92 هاتف نقال حيث تعمل جميع الشركات والمحلات التجارية والمناطق التجارية على إسعاد المواطنين والمقيمين في البلاد وإسعادهم من خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي 2022، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم الخصومات التي تقدمها أفضل متاجر الهواتف المحمولة وتقدم هذه المتاجر في كثير من الأحيان خصومات ضخمة وفريدة من نوعها على السلع والمنتجات التسويقية والتجارية وخاصة الهواتف المحمولة.
عروض جوالات اليوم الوطني 92
جميع المنتجات مشمولة في صفقات الاحتفال باليوم الوطني 92 إلى جانب أفضل الخصومات وأكبر التوفير وأقل الأسعار، هذه هي الفئة الأكثر شعبية في السوق السعودي للقيام بذلك ، تعمل شركات مثل Apple و Samsung و Huawei و Xiaomi و Oppo على خفض الأسعار بشكل كبير بنسبة تصل إلى 50٪ في محاولة لإغراء وجذب المزيد من العملاء للشراء بأسعار مخفضة.
عروض اليوم الوطني يوفر 92 هاتف نقال من سوق العثيم.
تقدم سلسلة متاجر العثيم للبيع بالتجزئة مجموعة متنوعة من هواتف سامسونج الذكية لسوق التكنولوجيا الذكية بالإضافة إلى هواتف Honor الذكية من الصين والتي احتلت مرتبة عالية بين أفضل الهواتف الذكية من حيث المواصفات الفنية والوظائف والسعر هناك أيضًا صفقات للهواتف المحمولة من Hisense و Lava بالإضافة إلى خصومات على أجهزة الكمبيوتر اللوحية.
اليوم الوطني يوفر 92 هاتف نقال إضافي.
توفر العطلة الوطنية 92 هاتفًا محمولًا إضافيًا كالعادة إلى جانب أكبر الخصومات والمدخرات الحقيقية للمستهلكين السعوديين على تكلفة الهواتف المحمولة، تشمل هذه العروض:
- العرض على iPhone 13 ابتداءً من عروض اكسترا اليوم الوطني بخصم 7.89٪ مذكرة من هاتف 128 Go سعر العرض 3499 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي.
- مقترح على الجيل الخامس iPhone 13 Mini بذاكرة 256 جيجابايت وبخصم 5.79٪ وسعر العرض 3579 ريالاً سعودياً بدلاً من 3799 ريالاً سعودياً.
- مع Samsung Galaxy A73 eXtra يقدم خصم 5.26٪ وذاكرة داخلية 128 Goعرض 1799 ريال سعودي بدلاً من 1899 ريال سعودي للعطلة الوطنية مع خيار الدفع على مدى 36 شهرًا بمعدل 86 ريال سعودي كل شهر.
- العرض على آيفون 12 بذاكرة 64 جيجا والجيل الخامس 2899 ريال بدل 3799 ريال بخصم 23.69٪.
- هناك عرض تقديمي على الهاتف الذكي Huawei Nova 9 SE الذي يقدم خصمًا بنسبة 21.68٪ مع ذاكرة 128 جيجا بايت سعر الصفقة 939 ريالًا سعوديًا بدلاً من 1199 ريالًا سعوديًا و 45 ريالًا سعوديًا متوفرة على عدة دفعات على مدى 36 شهرًا.
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