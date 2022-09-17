نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اشترك في مسابقة الحلم وموعد السحب الأول بقيمة 100 ألف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مسابقة الحلم رسميًا عن تحديد موعد سحب مسابقة الحلم 2022 الجديد والأول بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، تزامنًا مع استقبالها طلبات الاشتراك من جميع الدول، من أجل تسجيل المشاركة ودخول السحب الجديد القادم، مع الأخذ في الاعتبار أن السحب سيتم من خلال نظام القرعة العشوائية التي سيتم بث فعالياتها على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا على فضائية إم بي سي، وسيتم على الفور الاتصال هاتفيًا بالفائز، وفي حالة عدم الرد على الاتصال، يتم السحب مجددًا لاختيار فائز أخر.

الاشتراك في مسابقة الحلم

في البداية وقبل أن ننشر لكم الموعد الرسمي الجديد لبدء مراسم إجراء السحب الجديد المقبل على الهواء مباشرةً عبر برنامج صدى الملاعب بقيمة 100 ألف دولار، نذكر بطرق الاشتراك في المسابقة المستمرة تلقي الطلبات منها من جميع المواطنين حتى موعد السحب، ومنها إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve على الرقم المرادف لبلدك، أو من خلال الرقم الدولي الموحد، مع ضرورة الإجابة الصحيحة على أسئلة المسابقة التي تصلك عبر رقم جوالك الذي قُمت بالمشاركة من خلاله.

كما يُمكنكم الاشتراك من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، والذي يتطلب من المشترك في البداية من تحميل التطبيق وتثبيته على جواله، ثم البَدْء في تسجيل الدخول واستخدامه للاشتراك في المسابقة بشكل سريع، ويتطلب الأمر أيضًا الإجابة الصحيحة على الأسئلة أو السؤال الخاصة بالمسابقة، مع العلم أن الإجابة الصحيحة تؤهلك مباشرةً على تفعيل اشتراكك ودخولك ضمن من يشملهم أقرب سحب على الجائزة المنتظرة، أو الاشتراك في السحب الذي يليه في حالة تكرار المحاولة.

موعد سحب الـ 100 ألف دولار

كانت مسابقة الحلم قد حددت سحبين جديدين مقبلين بقيمة 200 ألف دولار أمريكي، لاختيار فائزين اثنين بدلاً من واحد، على أن يتم توزيعهما على جائزتين مختلفتين كل جائزة بقيمة 100 ألف دولار، وسيكون موعد السحب الأول يوم 22 سبتمبر 2022 القادم، على أن يتم لاحقًا تحديد موعد السحب الذي يليه بقيمة 100 ألف دولار أمريكي أيضًا.