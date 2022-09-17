شوف عروض اكسترا للجوالات والأجهزة extra وأحدث إصدارات ابل المتاحة بالتقسيط

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة متاحة لكم بأقوى خصومات extra في المملكة، والآن أحدث إصدارات ابل متاحة بالتقسيط على دفعات من موقع اكسترا لفترة محدودة، مع هدايا مجانية عند الطلب المسبق للأجهزة من على الموقع الرسمي، وهذا فقط متاح حصريًا لعملاء المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا للجوالات والأجهزة وأحدث إصدارات ابل المتاحة بالتقسيط

يقدم موقع اكسترا اون لاين أهم خصوماته لعملاء المملكة بأرخص سعر متاح في كل متاجر السعودية الكبرى، والتي نقدم لكم منها اليوم إصدارات ابل الجديدة من الايفون، والساعات الذكية، والسماعات اللاسلكية، والتي قد تم الإعلان عنهم منذ أيام عبر مؤتمر ابل السنوي، والأجهزة يمكن الآن طلبها من الموقع الرسمي واستلامها فور طرحها في المملكة.

عروض اكسترا للجوالات

تحتوي تخفيضات اكسترا على مختلف الأجهزة التي تصدُر في المملكة العربية السعودية من أكبر الشركات العالمية، والتي من أشهرها شركة ابل المعروفة على مستوى العالم أجمع بإصداراتها الإلكترونية التي تمتلك أكثر التقنيات تطورًا، واليوم نتناول منها أحدث إصداراتها من سلسلة ايفون 14 iphone 14 الجديدة، مع جوالات سامسونج samsung الشهيرة، وعدد من جوالات الفئة المتوسطة.

تخفيضات اكسترا

تضم تخفيضات أكسترا أحدث إصدارات السماعات اللاسلكية ابل ايربودز، والتي تعد من أكثر السماعات تطورًا على مستوى العالم، كذلك يشمل الموقع سماعات حديثة من بيلكن وسامسونج، مع العديد من ملحقات الجوالات والأجهزة الذكية، والأسعار تجدوها في التالي بخصم لفترة محدودة.

عروض اكسترا للساعات الذكية

تعد الساعات الذكية من الأجهزة التي شهدت تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، فالساعات لم تعد فقط لمعرفة الوقت كما كانت في السابق، فمن خلالها يمكن التواصل مع مختلف الأجهزة الذكية، كما أنها تضم خاصية الملاحة GPS، وتقنيات أخرى كثيرة، وتقدم إكستر أحدث الساعات المعلن عنها من ابل واتش في إصدارها الجديد.

طرحنا اليوم أحدث ما قدمته فروع اكسترا السعودية من خصومات على إصدارات ابل وسامسونج من الساعات الذكية، والجوالات، والسماعات، وملحقات الجوال، والتي يمكن شرائها بميزة تقسيط اكسترا المقدمة لعملاء السعودية فقط.