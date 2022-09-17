نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده السعودي على المنظفات مسحوق الغسيل بخصم حتي 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعلن هايبر بنده على عروض وتخفيضات لهذا الاسبوع وتصل العروض والتخفيضات الي 50% و70% و80% من كل أسبوع بمناسبة اليوم الوطني، وتوجد عروض أخري على السلع الغذائية والمخبوزات والأجهزة الكهربائية، وتوجد عروض أيضاً على الهواتف الذكية، وتوجد جوائز تصل على مليون ريال سعودي وقسيمة شراء بقيمة 30000 الف ريال، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودي على المنظفات ومسحوق الغسيل ومعطرات الملابس.

عروض هايبر بنده على مسحوق الغسيل

توجد بعض العروض والتخفيضات على مسحوق غسيل للعناية بنظافة الملابس وهي كالتالي:-

مسحوق غسيل تايد ٥ كيلو بسعر ٤٤,95 ريال سعودي بدل من 75 ريال سعودي.

كيس مسحوق غسيل أريال 5 كيلو بسعر 52,95 ريال سعودي بدل من 89,95 ريال.

مسحوق غسيل أومو مركز 5 كيلو بسعر 50,95 ريال سعودي بدل من 68,95 ريال.

كيس مسحوق غسيل جنتو 5 كيلو بسعر 32,95 ريال سعودي بدل من 74,95 ريال.

مسحوق غسيل إكسترا وايت 7 كيلو بسعر 36,95 ريال سعودي بدل من 59,95 ريال سعودي.

أكياس سريعة الذوبان نانو بودس تايد أو أريال 25 كيس بسعر 44,95 ريال سعودي بدل من 84,95 ريال سعودي.

سائل مبيض كوينكس 3,78 لتر بسعر 9,95 ريال سعودي بدل من 19,95 ريال سعودي.

سائل مزيل البقع من الأقمشة فانش 1,8 لتر + 500مل بسعر 24,95 ريال سعودي بدل من 37,95 ريال سعودي.

شامبو غسيل العباية تايد 2,8 لتر بسعر 34,95 ريال سعودي بدل من 42,95 ريال سعودي.

جل الغسيل برسيل 2,9 لتر أو أقراص 22 قرص بسعر 34,95 ريال سعودي بدل من 44,95 ريال.

شامبو غسيل العباية برسيل 3 لتر بسعر 39,95 ريال سعودي بدل من 61,95 ريال سعودي.

تخفيضات على معطرات ومنعم الملابس من بنده

هناك بعض التخفيضات على المعطرات للملابس وهي كالتالي:-

معطر الأقمشة داوني 1+1 (800مل) بسعر 36,95 ريال سعودي بدل من 73,90 ريال. منعم الأقمشة داوني 2 لتر بسعر 16,95 ريال سعودي بدل من 18,75 ريال سعودي. منعم الأقمشة داوني ( 1,38/ 1,5 لتر)/ (210جرام) بسعر 24,95 ريال سعودي بدل من 33,95 ريال. منعم الأقمشة نولين 3 لتر بسعر 14,95 ريال سعودي بدل من 24,75 ريال سعودي. منعم الأقمشة كومفورت 3 لتر بسعر 18,95 ريال سعودي بدل من 19,75 ريال سعودي.

عروض على منظفات الأطباق من Panda

توجد بعض العروض والتخفيضات على منظفات الأطباق والحصول على صحون لامعة وهي كالآتي:-