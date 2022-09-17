نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العثيم مول يقدم عروض وخصومات بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة العثيم مول يقدم عروض وخصومات، أسواق عبد الله العثيم في هذا الأسبوع تقدم العديد من العروض والخصومات المميزة على تشكيلة متنوعة من أفضل المنتجات ذات الجودة العالية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يتم الاحتفال به في كل يوم من 23 من سبتمبر من كل عام، وذلك يقدم العثيم مول في هذا الأسبوع خصومات على جميع مقاضيك الشهرية، وجميع احتياجات أسرتك الكريمة كل ذلك بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على منتجات البقالة واللحوم الطازجة، والدجاج، وشاشات التلفاز، وهواتف المحمول الذكية، والأجهزة الإلكترونية، وأواني الطهي، والأجهزة الكهربائية والعديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك التعرف عليها من خلال بروشور العروض. العثيم مول يقدم عروض وخصومات قم بالحصول على صدور دجاج دراي طرية بوزن 1كيلو جرام. فقط بسعر 26.95 ريال سعودي بدلا من 36.95 ريال سعودي للحبة. كما يمكنك الحصول على برجر الكبير دجاج عدد 24 قطعة. فقط بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على على ساديا أفخاذ دجاج رفيعة / أفخاذ دجاج غليظة بوزن 900 جرام. فقط بسعر 14.95 ريال سعودي للحبة.

ملوخية مونتانا مجمدة بوزن 400 جرام فقط بسعر 9.75 ريال سعودي بدلا من 15 ريال سعودي عدد 3 حبات.

كذلك يمكنك شراء ساديا قوانص دجاج / أكباد دجاج بوزن 450 جرام فقط بسعر 5.25 ريال سعودي للحبة.

اشتري دجاج دو محمد 10 × 1000 حرام فقط بسعر 186.95 ريال سعودي بدلا من 201 ريال سعودي الكرتون. أسواق عبد الله العثيم يمكنك الحصول على لحم عجل باكستاني بالعظم من أسواق العثيم مول فقط بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو. كذلك يمكنك الحصول على لحم خروف بربري بالعظم فقط بسعر 52.95 ريال سعودي للكيلو.

قم أيضا بشراء لحم عجل بلدي بالعظم فقط بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

قم بشراء لحم غنم روماني بالعظم فقط بسعر 62.95 ريال سعودي للكيلو. عروض العثيم مول كما يمكنك شراء لحم بقري برازيلي مفروم مبرد فقط بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو.

كذلك يمكنك الحصول على أفخاذ دجاج اليوم كاملة بوزن 900 جرام فقط بسعر 17.25 ريال سعودي الطبق.

اشتري أيضا لحم رفيدي بالعظم فقط بسعر 54.95 ريال سعودي للكيلو.

احصل على لحم عجل باكستاني بدون عظم فقط بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو.

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