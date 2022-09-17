نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار خاصة.. عروض الطيران بمناسبة اليوم الوطني 92 في السعودية تخفيضات احتفالا باليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم عروض طيران اليوم الوطني 92، حيث أنه بدأ العد التنازلي لاستقبال يوم من أعظم الأيام بالنسبة لمواطني وملوك المملكة العربية السعودية وهو اليوم الوطني السعودي في عامه الـ 92، حيث يعد هذا اليوم هو يوم ميلاد السعودية وتوحيدها من مملكتي إلى مملكة واحدة منذ عدة أعوام ولا تزال حتى الآن تحمل اسمها الحالي الذي أسماها به الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ويتم خلال هذا اليوم العديد من الفعاليات والعروض وكانت عروض الطيران واحدة من هذه العروض.

عروض طيران اليوم الوطني 92

كانت عروض الطيران الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ92 من المملكة العربية السعودية إلى الشارقة كالآتي:-

سعر الرحلة من الدمام إلى الشارقة يبلغ حوالي 692 ريال سعودي.

ومن مدينة جدة إلى الشارقة فسعر الرحلة يبلغ 792 ريال سعودي.

أما رحلة الرياض إلى مدينة الشارقة فيبلغ سعرها حوالي 992 ريال سعودي.

من مدينة الطائف حتى مدينة الشارقة يبلغ سعر الرحلة حوالي 1.092 ريال سعودي.

المدينة المنورة سعر رحلتها إلى الشارقة يبلغ 1.092 ريال سعودي.

سعر الرحلة من الجوف إلى الشارقة يبلغ 1.092 ريال سعودي.

وأخيرًا من الحائل حتى الشارقة يبلغ سعر الرحلة حوالي 1.092 ريال سعودي.

ما هو اليوم الوطني السعودي وموعد قدومه؟

إن اليوم الوطني السعودي هو من أعظم الأيام التي حلّت في السعودية، فمنذ القدم كانت السعودية عبارة عن مملكتين منفصلتين ولكل مملكة حاكم خاص بها، ولكن جاء مؤسس السعودية وهو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وقام بإصدار فرمان ملكي إلى الديوان الملكي السعودي يأمر فيه بضرورة توحيد المملكتين إلى مملكة واحدة وتم تغييرها من مملكتي الحجز ونجد إلى مملكة واحدة وهي المملكة العربية السعودية والتي لا تظل حتى الآن على هذا الاسم، وكان ذلك في يوم الجمعة الموافق الواحد والعشرين من شهر جمادي الآخر 1351هـ فيما يوافق بالتقويم الميلادي يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 1932م، وهو يوم عظيم يحتفل به كل السعوديين في هذا التاريخ الميلادي من كل عام.