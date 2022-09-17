شوف عروض هايبر بنده هذا الأسبوع حتى 24 صفر 1444 هجريا وتخفيضات وجوائز بأكثر من مليون ريال

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عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض هايبر بنده هذا الأسبوع في الفترة من 18 صفر وحتى 24 صفر خلال الأسبوع الجاري في كل المنتجات حتى نهاية تلك الفترة أو حتى نفاذ الكمية، وطرح هايبر بنده العديد من التخفيضات على الكثير من المنتجات المختلفة وهو الأمر الذي ساعد في عمل رواج اقتصادي وإقبال كبير على هايبر بنده نظرا للعروض المختلفة.

عروض هايبر بنده هذا الأسبوع

من المنتظر أن تستمر عروض هايبر بنده هذا الأسبوع من الأربعاء 18 صفر وحتى الثلاثاء 24 صفر، وهو الأمر الذي جعل هناك إقبال من كل المستهلكين في المملكة على فروع هايبر بنده بشكل كبير.

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عروض هايبر بنده على الكثير من المنتجات