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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده هذا الأسبوع حتى 24 صفر 1444 هجريا وتخفيضات وجوائز بأكثر من مليون ريال في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض هايبر بنده هذا الأسبوع في الفترة من 18 صفر وحتى 24 صفر خلال الأسبوع الجاري في كل المنتجات حتى نهاية تلك الفترة أو حتى نفاذ الكمية، وطرح هايبر بنده العديد من التخفيضات على الكثير من المنتجات المختلفة وهو الأمر الذي ساعد في عمل رواج اقتصادي وإقبال كبير على هايبر بنده نظرا للعروض المختلفة.
عروض هايبر بنده هذا الأسبوع
من المنتظر أن تستمر عروض هايبر بنده هذا الأسبوع من الأربعاء 18 صفر وحتى الثلاثاء 24 صفر، وهو الأمر الذي جعل هناك إقبال من كل المستهلكين في المملكة على فروع هايبر بنده بشكل كبير.
يمكن معرفة المزيد من عروض هايبر بنده من خلال موقع هايبر بنده.
عروض هايبر بنده على الكثير من المنتجات
- أرز بسمتي 69.95 ريال بحجم عشر كيلوات.
- صدور دجاج طرية 2 كيلو بسعر 43ريال بحجم 2 كيلو.
- حليب طويل الأجل كامل الدسم بسعر 50 ريال.
- طحين فاخر بسعر 10 ريال.
- معجون الطماطم بسعر 23.5 ريال.
- دجاج دو بسعر 159 ريال.
- مناديل للوجه 18.5 ريال.
- سكر ناعم الأسرة بسعر 19 ريال.
- جبنة مربعات كيري بسعر 35 ريال.
- سائل مبيض كلوركس بسعر 15 ريال.
- شامبو دوف حجمه 400 مل بسعر 11 ريال.
- مفروم بقري بسعر 27 ريال.
- برجر بقري بسعر 29 ريال.
- برسيل بسعر 45 ريال.
- فول سوداني
- زبدة الفول السوداني الناعمة بسعر 11 ريال.
- شرائح الدجاج البروستد بسعر 27 ريال.
- مكعبات اللحم البقري البرازيلي بسعر 28 ريال.
- نقانق بقري برازيلي بسعر 30 ريال.
- روستو بقري برازيلي بسعر 39 ريال.
- إسكالوب بقري برازيلي بسعر 40 ريال.
- فيليه ستيك بقري برازيلي بسعر 80 ريال.
- تشكيلة منوعة من المكسرات والتوابل المختلفة.
- شرائح جبن المراعي
- شرائح خبز الأرز الجامبو
- كروسان ميني الجبنة
- معمول بالتمر بسعر 20 ريال.
- كروسات سفن دايز بسعر 13 ريال.
- لبنة فاخرة بسعر 15 ريال.
- جبنة موزاريلا بسعر 27 ريال
- جبنة فيتا بسعر 15 ريال.
- جبنة مثلثات بسعر 18 ريال.
- توجد أجود أنواع الأجبابان الإيطالية
- بامية ممتازة سيارا بسعر 8.5 ريال.
- ملوخية أمريكانا بسعر 7 ريال.
- كباب أمريكان بسعر 18 ريال.
- بطاطس كيرلي بسعر 10 ريال.
- مفروم غنم وبقر بسعر 11 ريال.
- رقائق السمبوسة بسعر 6 ريال.
- أصابع الدجاج جامبو الكبير بسعر 23 ريال.
- برجر دجاج بسعر 17 ريال.
- أصابع الدجاج بسعر 26 ريال.
- فرانكس لحم بقري الكبير بسعر 11 ريال.
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