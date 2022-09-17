نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على الشاشات وأجهزة المطبخ 17 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر مجموعة من العروض المميزة مقدمة من هايبر بنده السعودية على الشاشات التلفزيونية وأجهزة المطبخ الكهربائية في الفترة من الأربعاء 14 سبتمبر إلى الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، كما تقدم عروض على المنتجات الغذائية والهواتف المحمولة، ودائماً تحرص بنده السعودية على تقديم تخفيضات كبيرة على كافة مستلزمات المنزل بأسعار متفاوتة تناسب الجميع، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم مجموعة من عروض بنده السعودية على الشاشات وأجهزة المطبخ الكهربائية.

عروض بنده السعودية على الشاشات

تتوفر مجموعة من العروض على شاشات التلفزيون بتخفيضات كبيرة، وهي كما يلي:

تلفزيون تي سي إل بسعر 1599 ريال سعودي بدلاً من 3099 ريال سعودي.

تلفزيون دورا (50 بوصة) بسعر 1099 ريال سعودي بدلاً من 2199 ريال سعودي.

تلفزيون توشيبا (32 بوصة) بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.

تلفزيون سكاي وورث جوجل (65 بوصة) بسعر 2499 بدلاً من 3499 ريال سعودي.

تلفزيون إمبكس جلوريا (50 بوصة) بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 1899 ريال سعودي.

تلفزيون سكاي وورث جوجل (50 بوصة) بسعر 1399ريال سعودي بدلاً من 2299 ريال سعودي.

تلفزيون إمبكس (58 بوصة) بسعر 1349 ريال سعودي بدلاً من 2299 ريال سعودي.

عروض بنده على أجهزة المطبخ

توجد تخفيضات كبيرة على أجهزة المطبخ الكهربائية، وهي كما يلي:

محضرة طعام دوتس بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 209,90 ريال سعودي.

محضرة طعام 2×1 فيليبس بسعر 309 ريال سعودي بدلاً من 395 ريال سعودي.

محضرة طعام كينوود (100 وات) بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.

محضرة طعام كولين (6×1) بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال سعودي.

فرامة لحم كينوود (2100 وات) بسعر 359 ريال سعودي بدلاً من 529 ريال سعودي.

فرامة لحم دوتس (700 وات) بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال سعودي.

قطاعة كهربية دوتس (300 وات9 بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 69 ريال سعودي.

قطاعة دوتس (1,2 لتر) بسعر 39 بدلاً من 95 ريال سعودي.

عجانة دوتس (1200 وات) بسعر 379 ريال سعودي بدلاً من 539 ريال سعودي.

تخفيضات بنده على القلايات الكهربية وقدر الضغط

تتوفر مجموعة من التخفيضات الكبيرة على القلايات الكهربية، وهى كما يلي:

قلاية كليك أون (2,5 لتر) بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال سعودي.

قلاية رقمية بدون زيت بلاك أند ديكر (4 لتر) بسعر 379 بدلاً من 579 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت سينكور بسعر 339 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت فيليبس بسعر 429 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت فيليبس (2 كيلو جرام) بسعر 739 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي.

كما توجد عروض على مجموعة من قدر الضغط، وهى كما يلي: