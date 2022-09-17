نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم من 14 سبتمبر حتي 20 سبتمبر 2022 عروض بأسعار مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسواق العثيم ، تعد من أفضل أماكن التسوق المعروفة في المملكة العربية السعودية، تتميز بطرح عروض وتخفيضات مختلفة على العديد من السلع الغذائية، وغيرها من المنتجات الأخرى سواء أجهزة كهربائية أو الهواتف المحمولة وغيرها من السلع المختلفة، وتتميز عروض العثبم بأن أسعارها مميزة ومناسبة للمستهلك، حيث ينتظر العديد من الأشخاص عروض وتخفيضات العثيم الميزة التي يتم طرحا لفترات معينة حيث يمتد هذا العرض من 14 سبتمبر الموافق الأربعاء إلي يوم 20 سبتمبر 2022م الموافق يوم الثلاثاء، ومن خلال هذا المقال سوف نوافيكم متابعينا الكرام بمجموعة من العروض المختلفة من أسواق العثيم على أنواع مختلفة من السلع الغذائية.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية

عروض العثيم عديدة ومتنوعة ومن ضمن العروض التي تم طرحها على اللحوم ما يلي:ـ

عرض لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 49,95 ريال سعودي للكيلو، كما يتوفر لحم عجل باكستاني بالعظم بسعر 29,95 ريال سعودي للكيلو . لحم غنم سواكني بالعظم بسعر 52,95 ريال سعودي للكيلو جرام. كما يتوفر لحم خروف بربربي بالعظم بسعر 52,95 ريال سعودي للكيلو. لحم مفروم بقر برازيلي مبرد بسعر 24,95 ريال سعودي للكيلو جرام، كما يتوفر عرض لحم رفيدي بالعظم طازج بسعر 54,95 ريال سعودي للكيلو جرام. عرض لحم عجل باكستاني بدون عظم مبرد بسعر 34,95 ريال سعودي للكيلو. كما يتوفر عرض لحم حاشي بدون عظم طازج بسعر 42,95 ريال سعودي للكيلو جرام. لحم غنم روماني بالعظم طازج بسعر 62,95 ريال سعودي للكيلو جرام، كما يوجد لحم عجل بلدي بالعظم طازج بسعر 39,95 ريال للكيلو.

تخفيضات العثيم على الدواجن

يتوفر ضمن عروض العثيم عروض مناسبة على الدواجن من بينها ما يلي:ـ

عرض أفخاذ دجاج اليوم كاملة طازج بوزن (900جرام) بسعر 17,25 ريال سعودي للطبق. كما يتوفر عرض ساديا دجاج مجمد 8×1500 جم بسعر 160,95 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال. عرض ساديا فيليه / مكعبات صدور دجاج 1,5 كجم بسعر 41,95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 66,95 ريال. كما يتوفر عرض دجاج بروستد زينغس فيليه/ شرائح 1 كجم بسعر 39,95 ريال سعودي للحبة.

عروض مختلفة ومميزة من أسواق العثيم