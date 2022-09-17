نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض الأسبوعية الجديدة من هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازال هايبر بنده يطلق أقوى العروض الأسبوعية فقد بدأت عروض الأسبوع الجديد من يوم الأربعاء الموافق 14/9 والتى تستمر لمدة أسبوع كامل يوجد تشكيلة كبيرة من المنظفات سائل مبيض كلوركس ومسحوق برسيل بالإضافة إلى شامبو وبلسم دوف بحجم كبير حفاضات بامبرز في صندوق جامبو موفر .كما يوجد عروض خاصه بالأعضاء على أنواع كثيرة من المعلبات واللحوم والدجاج بأسعار مميزه تصل إلى 50% من قيمتها يوجد أيضا في بنده هايبر عرض على شراب الشعير وجبن المراعي فقد حرص الهايبر على توفير كميات كبيرة لكى يستفاد أكبر عدد من العملاء بالعرض . أقوى عروض هايبر بنده مسحوق غسيل برسيل مركز بوزن 6,800 كيلو بسعر79,95 ريال سعودي. قبل الخصم والآن 44,95ريال سعودي وعرض خاص للأعضاء بسعر 39,95 ريال.

عرض كلوت بامبرز صندوق جامبو متوفر يحتوي على 104 حفاضة للبيبي بسعر 114,95ريال سعودي قبل الخصم والآن 79,95 ريال سعودي. بالإضافة إلى عرض خاص للأعضاء . زبدة الفول السوداني قودي الناعمة والخشنة وزن ( 510 جرام ) بسعر 19,95 ريال سعودي والآن 10,95ريال سعودي .

شراب شعير بربيكان ( 6×250 مل )بسعر 16,50 قبل الخصم والآن بعد الخصم 12,95 ريال سعودي وعرض حصري للأعضاء بسعر9,95 ريال.

لأصحاب الذوق الرفيع تجدو ضمن عروض بنده شاي فرط ربيع بالطعم والمذاق الأصلي وزن العبوة ( 800 جرام ) 34,75 ريال سعودي سعر ما قبل الخصم والآن بسعر 19,95 ريال سعودي أما بالنسبة للأعضاء 17,95 ريال سعودي. أقوى عروض اللحوم بهايبر بنده عرض البرجر البرازيلي وزن كيلو جرام 38,95 ريال سعودي قبل الخصم و28,95 ريال السعر الحالي السعر مميز للأعضاء.

مفروم برازيلي بسعر31,95 ريال قبل الخصم والآن 26,95 ريال سعودي سعر حصري للأعضاء .

كفتة بقرى برازيلي بسعر 38,95 ريال سعودي قبل الخصم وبعد الخصم ب28,95 ريال سعودي . عروض منتجات الألبان بهايبر بنده عبوة حليب مجفف كامل الدسم إنتاج شركة المراعي وزن الحبة ( 2,500 كيلو جرام )السعر قبل الخصم 98,95 ريال سعودي والآن 84,95 ريال سعودي .

حليب السعودية طويل الأجل كامل الدسم ( 12×1لتر ) بسعر 70,95 ريال سعودي قبل الخصم والآن 60,95 ريال سعودي .

عرض رائع على جبنة موزاريلا المراعي مبشورة كامل الدسم وزن الحبة 750 جرام+250 جرام 37,95 ريال سعودي قبل الخصم والآن 24,95 ريال سعودي .

لبنة تركية من دارى وزن العبوة 700 جرام بسعر قبل الخصم 39,90 ريال سعودي وبعد الخصم 19,95 ريال سعودي .

زبدة لورباك مملحة وغير مملحة وزن 200 جرام بسعر 16,95 ريال قبل الخصم والآن 10,95ريال سعودي والسعر للأعضاء 8,95ريال .

عرض جبنة كيرى على شكل مربعات ( 2×400 جرام ) تحتوي على نسبة كالسيوم عالية لبناء عظام الأطفال الآن بسعر 44,50 ريال قبل العرض 34,95 ريال بعد الخصم السعر الخاص بالأعضاء 29,95 ريال .

جبنة فيتا دانماركي بطعم وجودة مميزة بسعر 22,95 ريال سعودي قبل الخصم والآن بسعر 11,45ريال سعودي .

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