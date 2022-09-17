نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العثيم مول يقدم خصومات مميزة بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة العثيم مول يقدم خصومات، يقدم العثيم مول العديد من العروض والخصومات المميزة والحصرية في هذا الأسبوع والتي تعد من أقوى العروض في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية حيث يعد ذلك اليوم أحد الأيام المميزة في المملكة لذلك قامت أسواق عبد الله العثيم بتقديم خصومات على جميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة وعروض على جميع منتجاتك المفضلة كل ذلك بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على الأجهزة الكهربائية، وهواتف المحمول الذكية، وشاشات التلفاز وأواني الطهي والعديد من المنتجات الأخرى في بروشور العروض بأسعار مميزة. العثيم مول يقدم خصومات قم بالحصول على أرز باب القصر بسمتي أبيض بوزن 5 كيلو جرام. بسعر 25.95 ريال سعودي بدلا من 33.50 ريال سعودي الكيس. كذلك يمكنك الحصول على أرز زاد الوطن مزة هندي بسمتي بوزن 10 كيلو جرام. بسعر 45.95 بدلا من 64.95 ريال سعودي للكيس.

قم أيضا بشراء أرز هالي سيلا بسمتي بوزن 5 كيلو جرام. فقط بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي للكيس.

اشتري صدور دجاج لاتينا طرية بوزن 2.5 كيلو جرام فقط. بسعر 72.95 ريال سعودي بدلا من 79.95 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك شراء سمك لاتينا فيليه أبيض بوزن 1 كيلو جرام فقط بسعر 21.95 ريال سعودي بدلا من 27.50 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على ذرة تيستي حلوة بوزن 410 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 17.25 ريال سعودي عدد 3 حبات. عروض العثيم مول يمكنك شراء زيت عافية اوميجا من العثيم مول بسعة 1.5 لتر فقط بسعر 48.95 ريال سعودي بدلا من 59.90 ريال عدد 2 حبة.

كذلك يمكنك شراء زيت شمس دوار الشمس بسعة 2.9 لتر، فقط بسعر 34.95 ريال سعودي بدلا من 43.95 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بالحصول على زيت زيتون من زيتوني بسعة 500 مل، فقط بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 15.95 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم قم بالحصول على شبيهة جبن البقرات الثلاث موزاريلا مبشور بوزن 900 جرام. فقط بسعر 27.95 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على شبيهة جبن بوك كاسات بوزن 500 جرام. فقط بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 21.50 ريال سعودي للحبة.

اشتري كريمة طبخ من بوك بسعة 1 لتر. فقط بسعر 17.95 ريال سعودي بدلا من 25.95 ريال سعودي للحبة.

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