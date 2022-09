التضامن تعلن وظائف خالية في محتلف التخصصات بمرتب يصل إلي 30 ألف جنيه – التقديم من هنا

اسم الشركة مجموعة مصانع المنصور للصناعات الغذائيةمقر العمل جمصة – الدقهليةالعمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة حديث التخرج

سنين الخبرة سنتان خبرة على الأكثر

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 25 – 30 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة الحاسبات والنظم )

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

مهندس نظم معلومات للعمل في دعم

أحد برامج المبيعات الكبرى لمجموعة صناعات غذائيه بجمصة

خريج نظم معلومات/ كمبيوتر وحاسبات/

يفضل خريجي جامعات ( المنصوره ،دمياط، القاهره ،الاسكندريه)

من قاطني المنصورة ،بلقاس دمياط ،جمصه أو ماحولهم

يفضل من عمل في برنامج المبيعات والتوزيع ال ERP

خبره لا تزيد عن سنتين.

Linux – Cloud administrator – REMOTE

اسم الشركة اوتوميشن واي

مقر العمل الخانكة – الخصوص – القناطر الخيرية – بنها – القليوبية

العمالة المطلوبة 3

مستوي الخبرة خبرة متوسطة

سنين الخبرة 4 سنوات خبرة على الأقل

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد جدا

السن المطلوب 25 – 0 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الحاسبات والمعلومات / الذكاء الاصطناعي )

مايكروسوفت أوفيس جيد

الراتب الأساسي 4000 – 12000 جنيه مصري

الحوافز الاضافية 5000 – 30000 جنيه مصري

Cloud administrator and Linux engineer

across multiple datacenter locations across the globe to work on creation and management of linux servers

Keywords of technologies you will be working on:

Kpostfix, nginx, apache, mysql, dovecot, php­fpm,, fail2ban virtualization, Linux Containers.

Requirements:

at least 3 years’ experience;

hands on Linux knowledge;

Good English and excellent bash scripting experience

Programming skills

PHP or Python .

Servers are on Debian and one is on Ubuntu.

Work remote or from office