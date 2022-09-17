انت الان تتابع خبر عدد ركعات صلاة قيام الليل.. معلومات كتيرة عنها وفضلها وأفضل وقت لأدائها والان مع التفاصيل

عدد ركعات صلاة قيام الليل يومياًوجاء عن عدد ركعات صلاة قيام الليل إن المسلم يصلى ما يريد من ركعات مثني مثني، والشخص عندما يصلي 11 ركعة مع الوتر فهي من أفضل الأشياء، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل عذا مثلما قالت سيدتنا عائشة رضى الله عنها.

وقت أداء صلاة قيام الليل

رياض - احمد صلاح - جميع المسلمين يبحثون عن عدد ركعات صلاة قيام الليل والكثير من المعلومات عنها، وذلك لأنها من أعظم الطاعات والعبادات التي تؤدي إلى الطمأنينة والرضا والسكون، ويحصل منها المسلم على أجر كثير وخير وفير.

ويبدأ وقت صلاة القيام بعد الانتهاء من صلاة العشاء وتستمر إلى طلوع الفجر، ولكن أفضل وقت هو الثلث الأخير من الليل أو خلاله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالي ينزل للسماء في الثلث الأخير من الليل.

فضل صلاة قيام الليل

من أهم أسباب دخول الجنة.

ترفع الدرجات في الجنة.

وهو يزيد تقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالي.