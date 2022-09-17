نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض مكتبة جرير السعودية على شاشات التلفزيون وخصم يصل إلى 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتبة جرير السعودية تقدم العديد من العروض والخصومات الممتازة على جميع منتجاتها لتوفير الكثير من الأموال حتى تجعل الكثير من الناس يقومون بشراء جميع مستلزماته التي دون صرف أموال باهظة، وهى تقدم كل ما هو جديد في عالم الهواتف الذكية، والكتب والإكسسوارت، والكاميرات، والعاب الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض مكتبة جرير السعودية على شاشات التلفزيون وخصم يصل إلي 60 في %. عروض مكتبة جرير السعودية على شاشات تلفزيون ال جي سوف نتعرف على أسعار شاشات ال جي وهى كما يلي:- شاشة ال جي QNED80 تلفزيون ذكي ٧٥ بوصة ودقة 4K ألترا إتش دي السعر 8.799 ريال سعودي بدلاً من 21.999 ريال سعودي بنسبة خصم 60%.

شاشة ال جي UQ9000 تليفزيون ذكي 86 بوصة، ودقة 4k الترا إتش دي LED أسود، السعر 10.499ريال سعودي بدلاً من 19.999 ريال سعودي وخصم يصل إلى 47%.

كما تأتي شاشة ال جي CS تليفزيون ذكى ٥٥ بوصة ودقة 4K الترا إتش دي او ال اي دي السعر 6.299 ريال سعودي بدلاً من 14.999ريال سعودي وخصم يصل إلى 58%. عروض مكتبة جرير السعودية على أنواع شاشات تلفزيون سامسونج سوف نتعرف على أسعار الشاشات وهى كما يلي:- شاشة سامسونج Q60B تليفزيون ذكي ٨٥ بوصة ودقة 4K الترا اتش دي السعر 10.499ريال سعودي بدلاً من 14.999ريال سعودي خصم 30%. شاشة سامسونج QN85A تليفزيون ذكي 65بوصة ودقة 4K الترا اتش دي السعر 6.999 ريال سعودي بدلاً من 12.999ريال سعودي خصم يصل إلى 46%ريال سعودي. كما تأتي شاشة سامسونج QN90 A تليفزيون ذكي 65 بوصة ودقة 4K الترا اتش دي السعر 7.299 ريال سعودي بدلاً من 14.999 ريال سعودي خصم يصل إلى 51%. عروض مكتبة جرير السعودية على أنواع الشاشات المختلفة سوف نقدم لكم اليوم العروض والخصومات التي طرحتها مكتبة جرير على بعض أنواع الشاشات المختلفة وهى كما يلي:- شاشة سوني KD55X80jS تليفزيون اندرويد 55 بوصة ودقة عالية 4K الترا اتش دي السعر 2.099 ريال سعودي بدلاً من 5.999 ريال سعودي خصم يصل 65% ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث 75SUD930F تليفزيون ذكي 75بوصة دقة 4K الترا اتش دي السعر 3.299 ريال سعودي بدلاً من 6.999 ريال سعودي خصم يصل إلى 25% ريال سعودي.

شاشة تي سي ال 85P725 تليفزيون اندرويد 85 بوصة ودقة 4K الترا اتش دي LED فضي السعر 6.899 ريال سعودي بدلاً من 11.499 ريال سعودي خصم يصل إلى 40% ريال.

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