نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض المدارس من بنده السعودية اليوم من مجله بنده الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم تفاصيل موسم عروض بنده السعودية على جميع المنتجات الغذائية بأقسامها المختلفة، والموجودة في معظم مدن المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين ١٧ سبتمبر ولمدة أسبوع كامل أو حتى نفاذ الكميات (أيهما أقرب)، وإليكم المجله كاملة في التقرير التالي…

عروض بنده السعودية حتى نفاذ الكمية Panda

خصومات خاصة تقدمها لكم مجموعة بندة بأسعار مميزة اليوم ولفترة محدودة على منتجات غذائية مختلفة، وتشمل: خصم خاص على سعر كيك الشكولاتة من جالكسي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الجبنة الشيدر القالب المعدة من bride، وتخفيض آخر على سعر الجبنة المثلثات من أبو الولد، وعلى سعر الجبنة المربعات من كيري، وتنزيل مميز آخر على سعر الجبنة الشرائح من برايد، والجبنة الكريمية من البقرة الضاحكة، ولديهم أيضاً عدة تخفيضات على أسعار الجبنة الفيتا من بريزيدون، والجبنة الموتزاريلا المبشورة من داري، وتخفيضات أخرى على أسعار الجبنة الكريمية من البقرة الضاحكة، وعروض أخرى عديدة.

عروض خاصة اليوم من عروض بنده الأسبوعية

توجد بفروع بندة السعودية تنزيلات خاصة على أسعار: عبوات صدور دجاج الفيليه بدون عظم من رصوى، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار أنصاف صدور الدجاج بدون عظم من جلد برديكس، وتخفيض آخر على سعر جامبو بيف البرجر من حلواني أخوان، وخصم آخر على سعر استربس دجاج هرفي، والبطاطس الكرسبي كت من سيارا Siara، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار مقليات الدجاج من الكبير، وغيرهم من عروض أخرى على أسعار صدور دجاج الفيليه بدون عظم من رضوى.

تخفيضات خاصة من بندة السعودية Panda

توفر مجموعة بندة خصومات خاصة على أسعار: آيس كريم يو، وآيس كريم كورن زون، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار آيس كريم فرجيتو، وسنكرز وأيس كريم مارس، وتويكس، وتخفيض آخر على سعر فئات الكعك بالفانيليا من باسكن روبنز، وتخفيض آخر منهم على سعر آيس كريم كون زوم، وتخفيض آخر على سعر الزبادي المشكل اليوناني بنكهاته المختلفة من المراعي Al marai، ونادك Nadac، وغيرهم من تخفيضات مميزة عديدة.