انت الان تتابع خبر عروض العثيم الأسبوعية.. خصومات على كل المنتجات هتوصل لـ 60% والان مع التفاصيل

عروض العثيم الأسبوعية في السعوديةوتقدم أسواق العثيم في السعودية عدد كبير من المنتجات الصناعية والأجهزة الكهربائية والتكيفات والكثير من الأشياء الأخرى وتكون بتخفيضات تصل لـ 60%، ويحصل جميع العملاء الخصومات والعروض والمميزات الكبيرة عند التسوق منه وشراء العديد من الأنواع الخاصة بالسلع والمنتجات بأسعار مميزة.

تخفيضات مجلة العثيم في السعودية

رياض - احمد صلاح - تعد عروض العثيم الأسبوعية في السعودية من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها الجميع، وعلى الكثير من المنتجات الخصومات والعروض الكثيرة والتي تكون على كل الأصناف من المنتجات التي يريدها كل العملاء، ويحقق جميع العملاء الاستفادة الكبيرة منها.

ويوجد عرض على لوشن فازلين إشراقة 400 جرام بسعر 20 ريال بدلاً من 26 ريال سعودي، وشامبو صانسيلك بمقدار 400 مللي سعره 13 ريال بدلاً من 19 ريال سعودي، وحمض أديليا حب زجاج وزن 560 جرام عدد مكون من 3 قطع بسعر مخفض 11.95 ريال بدلاً من 15.50 ريال سعودي، وحليب بودر وزن 1800 جرام بسعر 57.75 ريال سعودي بدلاً من 65.95 ريال سعودي.