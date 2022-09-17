انت الان تتابع خبر منصة قادة المستقبل وزارة التعليم 1444.. الوظائف فتحت أبوابها لجميع الكوادر والان مع التفاصيل

منصة قادة المستقبل وزارة التعليم 1444 تقدم وظائف خاليةوحرصت وزارة التعليم السعودي بإطلاق منصة إلكترونية تخص استقبال تسجيلات الالتحاق بالوظائف التعليمية في المدارس الحكومة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه يتم دعم النظام الإلكتروني فغي التسجيل والاستعلام عن كل ما تقدمه الوزارة، وتوفر المنظومة القادة المميزين لقيادة المدارس طبقاً لأحدث الأنظمة.

خطوات التسجيل في الوظائف القيادية بالسعودية.

يدخل المتقدم على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل.

واختيار بدء الخدمة.

ويظهر للشخص المستخدم خيارات التسجيل “نظام فارس، الهوية الوطنية، منصة أبشر، نظام نور”.

المستخدم يختار الأيقونة وبداية التسجيل.

وتسجيل كل البيانات الشخص الذي يريد أن يحصل على الفرصة التعليمية.

ولابد ان يتم تسجيل البيانات والبريد الإلكتروني.

رياض - احمد صلاح - تقدم منصة قادة المستقبل وزارة التعليم 1444 الكثير من الوظائف التي تصل لـ 33 وظيفة جديدة، والمملكة العربية السعودية أعلنت عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في بوابة القادة للوظائف القيادية في المجال التعليمي للعام الأكاديمي الجديد طبقاً لكل الشروط.