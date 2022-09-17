نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وسعر ايفون ١٤ عملاق آبل الجديد بالتقسيط من نون السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت متاجر نون بالسعودية بطرح هاتف ايفون ١٤ بجميع متاجرها بالأمس الجمعة الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢، والهاتف يعتبر أحدث إصدارات شركة آبل الأمريكية، والهاتف واحد من سلسلة هواتف ايفون والتي تضم أيضاً iPhone 14 Pro Max وهاتف iPhone 14 Pro، ويأتي الجوال بعدد كبير من المميزات والمواصفات العالية التي تجعله أفضل هاتف موجود بالأسواق العالمية والعربية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر ايفون ١٤ من نون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد.

سعر ايفون ١٤ من نون السعودية

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر iPhone 14 بالتقسيط من نون السعودية وقيمة القسط الشهري وفترة التقسيط وهى كما يلي:-

سعر iPhone 14 بالتقسيط من نون السعودية 4399 ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

بالتقسيط من نون السعودية 4399 ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة. القسط الشهري 734 ريال سعودي لمدة 6 أشهر بدون أي فوائد.

تبلغ سعة الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف 256 جيجا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية للجوال 6 جيجا بايت.

يتضمن الهاتف فترة لمدة عامين، كما يتضمن توصيل مجاني إلى أي مكان بالمملكة العربية السعودية.

الجوال متاح لدى جميع نقاط نون بالسعودية.

مواصفات iPhone 14

يأتي جوال ايفون ١٤ بمواصفات كبيرة جداً تجعله أحسن جوال ذكي بالأسواق وهى كما يأتي:-

يبلغ وزن الجوال ١٧٢ جرام. يأتي الهاتف بالعديد من الألوان مثل اللون الأسود والأزرق والأحمر والأرجواني. يأتي الجوال بزجاج الغوريلا في الواجهة والظهر، كما يأتي بإطار جانبي من الألومنيوم. يأتي بالعديد من المستشعرات مثل مستشعر بصمة الوجه Face ID، ومستشعر التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، والبارومتر. يستخدم في حالة الطوارئ وذلك من خلال القمر الصناعي وذلك من خلال مستشعر SOS. الهاتف يأتي بمعالج قوي يطلق عليه اسم Apple A15 Bionic بدقة تصنيع 5 نانو متر، سداسي النواة. يأتي بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core graphics. تبلغ سعة بطارية الهاتف 3279 مللي أمبير، كما تدعم الشحن السريع شحن 50% في نصف ساعة. تدعم البطارية الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط. الهاتف يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما يدعم شبكة الجيل الرابع والثالث والثاني. يدعم تشغيل عدد 2 شريحة اتصال الأولى من نوع نانو SIM.

شروط التقسيط من نون السعودية

هناك شرطان أساسيان للحصول على السلع من بالتقسيط وذلك من خلال متجر نون الإلكتروني وهى كما يلي:-