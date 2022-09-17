نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على الهواتف المحمولة 17 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم بنده السعودية مجموعة من العروض الأسبوعية على أحدث الهواتف المحمولة بتخفيضات مميزة، ومنها هواتف سامسونج، ولينوفو، كما توجد تخفيضات على هواتف شاومي، ويستمر العرض من 14 سبتمبر 2022 إلى 20 سبتمبر 2022، كما تقدم أيضاً مجموعة من أقوى التخفيضات على السلع الغذائية، والأجهزة الكهربية، ومنتجات البشرة والشعر، والمنظفات المنزلية، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، عروض بنده السعودية على الهواتف المحمولة 17 سبتمبر 2022.

عروض بنده على الهواتف الذكية

تقدم بنده السعودية عروض على الهواتف المحمولة، وهي كما يلي:

لينوفو كاي 10 بلس بسعر 579 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال سعودي. لينوفو كاي 14 بلس بسعر 449 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي. لينوفو كاي 14 (4G) بسعر 379 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي. ريدمي 10 اي (2+32 جيجا يايت) بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال سعودي. ريدمي 10 اي (3+64 جيجا بايت) بسعر 495 ريال سعودي بدلاً من 509 ريال سعودي. ريل مي 9 أي بسعر 809 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال سعودي. زد تي إي بليد اي 31 بلس بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال سعودي. زد تي إي بليد في 30 بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 749 ريال سعودي. زد تي إي بليد اي 51 بسعر 369 ريال سعودي بدلاً من 429 ريال سعودي. هواوي نوفا 9 أس إي بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 1199 ريال سعودي. نوكيا بلس سي 01 بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال سعودي. أوبو اي 55 بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 919 ريال سعودي.

عروض على هواتف سامسونج

يقدم هايبر بنده تخفيضات على هواتف سامسونج، وهي كما يلي:

سامسونج اي 22 بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 775 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي اي 53 (128 جيجا بايت) بسعر 1120 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي اي 53 (256 جيجا بايت) بسعر 1320ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي.

سامسونج اي 52 إس بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 1659 ريال سعودي.

تخفيضات بنده السعودية على هواتف فيفو واي

توجد تخفيضات على هواتف فيفو واي، وهي كما يلي:

فيفو واي 33 اس بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي.

فيفو واي 21 بسعر 669 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.

فيفو واي 76 بسعر 1149 ريال سعودي بدلاً من 1299 ريال سعودي.

فيفو واي 21 تي بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال سعودي.

فيفو واي 10 اس بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال سعودي.

تخفيضات بنده السعودية على هواتف شاومي

توجد تخفيضات على هواتف شاومي، وهي كما يلي: