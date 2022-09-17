نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جوالات اليوم الوطني السعودي 92 أسواق العثيم واكسترا في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جوالات اليوم الوطني السعودي 92 سوف تجد خصومات رائعة على جميع أجهزة الموبايل، هناك العديد من المعارض الإلكترونية وكذلك المحلية في المملكة العربية السعودية تقوم بتقديم عروضها الجديدة وخصومات كبيرة على أسعار الموبايلات المختلفة مثل iPhone و Samsung و Huawei وغيرها من الهواتف الذكية، واليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي تحتفل به المملكة العربية السعودية كل عام ، حيث استطاع الملك عبد العزيز آل سعود أن يقوم بتوحيد المملكة العربية السعودية بضم جميع ممالكها السابقة وكان ذلك في 23 سبتمبر 1932 م. مع بداية هذه العطلة رسميًا في عام 2005 م ، فلا عجب لماذا يطلقون عليها “يوم الفتح” كما حدث قبل 70 عامًا.
عروض جوالات اليوم الوطني السعودي 92
يوجد في المملكة العديد من المتاجر المحلية أو الإلكترونية التي تقدم خصومات وعروضًا خاصة ugd hg[,hghj بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 من صفقات التسوق المبكرة إلى الخصومات والعروض المتأخرة على المنتجات الشهيرة، من المؤكد أن اليوم سيكون يومًا حافلًا بالتسوق للمستهلكين للحصول على أحدث التقنيات والتطبيقات والإلكترونيات.
عروض أسواق العثيم جوالات اليوم الوطني 92
أعلنت أسواق العثيم عن عدد من صفقات الهاتف المحمول بمناسبة الذكرى الـ 92 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ، أبرزها:
- موبايل سامسونج A51 الذاكرة الداخلية في الهاتف (128 جيجابايت): ويتم بيعه بسعر 985 ريال بعد الخصم.
- الهاتف المحمول Tecno KA7 وهو هاتف الذاكرة الداخلية (128 جيجابايت): ويتم عرضه بسعر 569 ريال سعودي بعد الخصم.
- عروض الهاتف المحمول هواووي Huawei Y7P الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت: بسعر 645 ريال سعودي بعد الخصم.
- عروض ضخمة علي جوال هونر Honor 9X الذاكرة الداخلية 128 GB: وتم عرضه بسعر 745 ريال سعودي بعد الخصم.
- عروض ضخمة علي جوال iPhone 12 Pro Max الذاكرة الداخلية 128GB : يتم عرضه بسعر 4،709 ريال سعودي بعد الخصم.
- هاتف جوال Honor 9s الذاكرة الداخلية 32GB وذلك بسعر 359 ريال سعودي بعد الخصم.
هاتف سامسونج المحمول موديل A51 (128 جيجابايت): يصل سعره إلى 985 ريال سعودي بعد الخصم.
عروض إكسترا اليوم الوطني 92 جوالات
- موبايل Xiaomi Redmi Note 20s الذاكرة الداخلية 128GB: يتم عرضه بسعر 779 ريال سعودي بعد أن كان سعره 949.
- موبايل Samsung Galaxy S20 FE ذاكرة داخلية 128GB: يتم عرضه بسعر 1549 ريال سعودي بعد أن كان سعره 2999.
- موبايل Samsung Galaxy A52 ذاكرة داخلية 128 GB : يتم عرضه بسعر 1299 ريال سعودي بعد أن كان سعر من 1649 ريال سعودي.
- موبايل هواوي 8i ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت يتم عرضه 799 ريال بعد أن كان 1399 ريال.
- موبايل آيفون 13 الأزرق ذاكرة داخلية 128 جيجابايت يتم عرضه بسعر 3499 ريالاً بعد أن كان سعره 3799 ريالاً.
- موبايل موتورولا G31 يدعم الجيل الرابع 128 جيجابايت: وذلك بسعر 549 ريالاً سعودياً ، وبعد ذلك كان بسعر 899 ريالاً سعودياً.
- موبايل هونر 50 الجيل الخامس ذاكرة داخلية 128 جيجا يتم عرضه 1299 ريال بعد أن كان 2199.
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