نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف موسم عروض بنده وقسائم شرائية مجانية ضمن تخفيضات الجوالات الذكية وأجهزة المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موسم عروض بنده وقسائم شرائية مجانية ضمن تخفيضات الجوالات الذكية وأجهزة المطبخ، نقدم لكم اليوم أبرز ما جاء ضمن خصومات موسم panda الأخيرة، وذلك مع وجود عدد من قسائم الشراء المجانية المتوفرة لدى هايبر بنده بقيمة مالية كبيرة، حيث يمكنك دخول السحب على أحد تلك القسائم من خلال شرائك أحد العروض. وتضمنت عروض بنده الأخيرة خصم على أجهزة المطبخ وخاصة محضرة الطعام ومنها : محضرة طعام دوتس سعة 1 لتر 550 وات بسعر 109 ريال بدلا 210 ريال خصم 48%، محضرة طعام 2 في 1 فيليبس بسعر 309 ريال بدلا من 395 ريال خصم 23% ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية شهر سبتمبر.

موسم عروض بنده للأجهزة والجوال

يوفر هايبر بنده مجموعة مذهلة من العروض في الأونة الأخيرة على أجهزة المطبخ والجوالات والشاشات الذكية، مع خصومات خاصة تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، كما تقدم جوائز موسم بنده والتي توفر قسيمة شرائية مجانية بقيمة 30 ألف ريال وجوائز تصل إلى مليون ريال ، حيث توفر محضرة طعام كينوود 1000 وات بسعر 499 ريال بدلا من 599 ريال خصم 17%، محضرة طعام كولين 6 في 1 بسعر 199 ريال بدلا من 299 خصم 34%.

عروض الجوالات الذكية هايبر بنده

تضمنت عروض هايبر بنده في الأونة الأخيرة خصم خاص على الجوالات الذكية بمناسبة موسم بنده خلال شهر سبتمبر ومنها : هاتف لينوفو كاي 14 حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 32 جيجابايت و2 جيجا رام بسعر 379 ريال بدلا من 499 ريال خصم 24%، هاتف ريدمي 10 اي حجم الشاشة 6.53 بوصة سعة 32 + 2 بسعر 399 ريال بدلا من 459 ريال خصم 13%، سعة 64 + 3 بسعر 495 ريال بدلا من 509 ريال.

كما يتضمن عرض هايبر بنده على الجوالات هاتف ريل مي 9 اي حجم الشاشة 6.47 بوصة سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام بسعر 809 ريال بدلا من 849 ريال خصم 5%، هاتف شاومي ريدمي نوت 11 حجم الشاشة 6.55 بوصة سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر 699 ريال بدلا من 799 ريال خصم 13%، كما يتوفر سعة 6 جيجا رام بسعر 799 ريال بدلا من 899 ريال خصم 11%.

قسائم شراء مجانية بنده

تتضمن عروض هايبر بنده خلال شهر سبتمبر كذلك خصم على الشاشات الذكية ومنها : شاشة تلفزيون إمبكس 58 بوصة سمارت يدعم 4K بسعر 1349 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 41%، شاشة تلفزيون دورا 50 بوصة ال اي دي يدعم 4K بسعر 1099 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 50%، شاشة تلفزيون تي سي ال 55 بوصة سمارت اندرويد يدعم 4K بسعر 1599 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 49%.

عروض أجهزة المطبخ هايبر بنده

إستكمالا لعروض هايبر بنده يقدم عرض على أجهزة المطبخ وخاصة مفرمة اللحم ومنها : عجانة مع فرامة لحم ومحضرة طعام دوتس سعة 6.5 لتر بسعر 399 ريال بدلا من 539 ريال خصم 26%، عجانة كليك أون سعة 5 لتر 1100 واط بسعر 329 ريال بدلا من 429 ريال خصم 23%، فرامة لحم دوتس 700 وات بسعر 229 ريال بدلا من 299 ريال خصم 24%، فرامة لحم كينوود 2100 واط بسعر 359 ريال بدا من 529 ريال خصم 32% ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية شهر سبتمبر.