شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 60% على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية تقدم هذا الأسبوع مزيد من المفاجآت لعملائها، وذلك من خلال تقديم تنزيلات كبيرة على كافة المنتجات المطروحة داخل مختلف الأقسام بفروعها، كما تقدم أيضًا تخفيضات فورية وهدايا عند التسوق من فروع، فدائمًا ما تجد عروض اليوم الواحد اشتري منتج واحصل على الآخر مجانا، لذا يهتم العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بالتسوق بشكل دائم داخل أسواق العثيم في مختلف الفروع.

عروض العثيم الاثنين

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف النقالة هي أكبر عروض يتم عملها في أسواق تجارة التجزئة بالمملكة العربية السعودية، ونظرًا لأن أسواق العثيم هي أسواق عالمية وتعرض أسواقها أهم وأحدث السلع من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مثل الثلاجات وأجهزة التكييف وسخانات المياه وشاشات العرض التليفزيوني، وهذه المنتجات بأكملها من إنتاج أهم الشركات في العالم في هذا المجال.

كما تقدم أيضًا أسواق العثيم عروض ضخمة على الهواتف النقالة من أحدث الماركات للشركات العالمية المميزة في هذا المجال مثل سوني إريكسون وموتورولا ونوكيا وسامسونج وهواوي، وغيرها من الماركات التي تنافس في الأسواق بشكل كبير في هذا المجال.

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