نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ايفون 14 متوفر في أسواق العثيم.. عروض العثيم الأسبوعية على الجوالات خصومات وتخفيضات على الاجهزة وجميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخصومات تصل إلى 60% إليكم آخر عروض العثيم الأسبوعية المقدمة لشهر سبتمبر لعام 2022م الجاري، حيث تعتبر أسواق عبد الله العثيم هي من الأسواق الهامة والأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية بعد أسواق بنده، وتجد أن هناك بعض المناطق في السعودية التي تم إغلاق فروع بنده فيها وأصبحت أسواق العثيم هي الأكثر أهمية والتي لا يستغنى عنها سكان المنطقة وبالإضافة إلى ذلك العروض المميزة التي تقوم بتقديمها أسبوعيًا بشكل دائم. آخر عروض العثيم الأسبوعية على الجوالات المحمولة متوفر الان في العثيم ايفون 14 أحدث جوال 2022.

سماعة أبل آير بود الجيل الثالث سعرها انخفض حتى وصل إلى 699 ريال سعودي.

آبل آي باد 9 سعره بعد الخصم وصل إلى حوالي ألف و399 ريال سعودي.

هاتف لافا واي 40 سعره بعد الخصم أصبح حوالي 255 ريال سعودي.

لاب توب إتش بي كور آي ثري سعره وصل إلى 1.699 ريال سعودي.

بينما سعر هاتف هونر إكس 7 وصل إلى 679 ريال سعودي.

سامسونج آي 23 سعره بعد الخصم وصل إلى حوالي 699 ريال عودي.

تابلت سامسونج آي 7 تي 505 سعره بعد الخصم وصل إلى 899 ريال سعودي.

تابلت اكسيد إكس 7 سعره وصل إلى 299 ريال سعودي.

جوال نوكيا موديل 5310 سعره بعد الخصم وصل إلى 169 ريال سعودي. عروض العثيم بخصم 60% على المنتجات الغذائية 2 كيلو جرام من شبك الثوم سعره وصل إلى 3.95 ريال سعودي.

البطاطس وصل سعر 2 كيلو جرام منها إلى 5.95 ريال سعودي.

الكلمنتينا سعر الكيلو جرام الواحد منها إلى 4.95 ريال سعودي.

التفاح الأخضر سعر الكيلو جرام الواحد منه وصل إلى 4.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام الواحد من لحم العجل الباكستاني بالعظم وصل إلى حوالي 28.95 ريال سعودي.

مكرونة قودي اسباجيتي وزن 450 جرام سعرها وصل بعد الخصم إلى 9 ونصف ريال سعودي.

زيت دوار الشمس من شركة نور وصل سعره بعد الخصم إلى 41 ونصف ريال سعودي.

حليب هالي البودرة وزن 1800جرام سعره وصل إلى 49.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا المجمد وزن 1000 جرام سعره وصل بعد الخصم إلى 164.95 ريال سعودي.

أرز أبو كاس البسمتي وصل سعره بعد الخصم إلى 28.95 ريال سعودي.

العنب الأسود سعره بعد الخصم وصل إلى 6.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف ايفون 14 متوفر في أسواق العثيم.. عروض العثيم الأسبوعية على الجوالات خصومات وتخفيضات على الاجهزة وجميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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