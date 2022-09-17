نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده تخفيضات وخصومات اليوم الوطني 92 على الاجهزة المنزلية والسلع الغذائية اغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 قامت مجلة بندة السعودية بالكشف عن أفضل عروض بنده اليوم المقدمة بخصوص هذه المناسبة العظيمة، حيث أن اليوم الوطني السعودي من أكثر الأيام أهمية في المملكة العربية السعودية لأنه في ذلك اليوم تم توحيد السعودية، وهناك الكثير من الفعاليات التي يتم القيام بها في كل أنحاء السعودية وتقوم كل المحلات والأسواق بعمل عروض تخفيض مميزة بخصوص هذه المناسبة ومن بينها ماركت بنده الشهير. أفضل عروض بنده اليوم 17 سبتمبر 2022م هاتف أيفون 11 سعره وصل بعد خصم اليوم الوطني السعودي إلى 2.399 ريال سعودي بدلًا من 3.599 ريال سعودي.

بينما سعر هاتف سامسونج جلاكسي A23 وصل إلى 799 ريال سعودي بعد أن كان 899 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي نوع A73 سعره كان 1.899 ريال سعودي ووصل بعد الخصم إلى 1.799 ريال سعودي.

أبل أيفون 13 برو سعره بعد الخصم وصل إلى حوالي 4.199 ريال سعودي بدلًا من 4.699 ريال سعودي.

أما سعر هاتف سامسونج جلاكس A03 وصل إلى 349 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

وسعر هاتف سامسونج جلاكسي s22 ألترا وصل سعره بعد الخصم إلى 4.599 ريال سعودي بدلًا من 5.299 ريال سعودي.

أيباد أبل 9 سعره انخفض من 2.299 ريال سعودي بدلًا من سعر 2.499 ريال سعودي.

ووصل سعره هاتف هونر إكس 7 بعد الخصم إلى 666 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية على أجهزة اللاب توب أبل ماك بوك برو سعره بعد الخصم وصل إلى 7.264 ريال سعودي بدلًا من 9.999 ريال سعودي.

بينما سعر لاب توب أبل ماك بوك برو 13 إنش للشاشة وصل إلى حوالي 5.799 ريال سعودي بدلًا من سعر 5.199 ريال سعودي.

لاب توب لينوفو سي إي إل N4020 وصل سعره إلى حوالي 1.399 ريال سعودي بدلًا من سعر 1.899 ريال سعودي.

هواوي ميت فيو جي تي سعره بعد الخصم وصل إلى حوالي 1.499 ريال سعودي بدلًا من 1.699 ريال سعودي.

بينما سعر لاب توب ميكروسوفت سيرفس جو 2 وصل إلى 3.599 ريال سعودي بدلًا من 3.899 ريال سعودي.

ووصل سعر هواوي لاب توب ميت بوك بعد خصم مميز من سعر 4.299 ريال سعودي حتى سعر 3.350 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده تخفيضات وخصومات اليوم الوطني 92 على الاجهزة المنزلية والسلع الغذائية اغتنم الفرصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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