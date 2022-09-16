نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيرجع كأنه لسة جديد.. تنظيف السجاد على الناشف وإزالة البقع الصعبة بمكون ميخطرش علي بالك بدون دعك أو فرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عند رؤية الأمهات بقع وأوساخ على السجاد ينزعجن بشدة، حيث أنه من الصعب تنظيف السجاد بشكل مستمر، لأنه مصنع من الأنسجة التي تتلف عند التعرض إلى الماء بكثرة، كما أنه يتعرض للأتربة والبقع بكثرة نتيجة قيام معظم أفراد الأسرة بتناول الطعام عليه، وهناك الكثير من البقع التي تكون صعبة الإزالة وتحتاج إلى تنظيف عميق، ولا يمكن للأمهات ترك السجاد بدون تنظيف، لذلك يبحثن عن طرق تنظيف السجاد على الناشف دون تعرضه للماء، ويمكن تنظيف السجاد من جميع البقع والأوساخ المتراكمة عليه دون بله بالماء من خلال إتباع هذا المقال الذي سوف نوضح فيه كيفية تنظيف السجاد من الأتربة على الناشف.

تنظيف السجاد على الناشف

يمكن لجميع الأمهات إعادة اللمعان والنظافة إلى السجاد دون استخدام الكثير من الماء، حيث أن الأمهات ينزعجن من شكل السجاد عندما يكون غير نظيف، وخاصة عند قدوم الضيوف أو تواجد أي مناسبة، كما أن معظم السجاد ثقيل الحجم ولا يقدرن الأمهات على حمله بعد بله بالماء، ويمكن تنظيف على الناشف بكل سهولة من البقع من خلال توفير المكونات التالية.

نصف كوب من الخل.

كوب من الماء.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقتين من ملح الليمون.

زجاجة رذاذ.

ملعقة من الصابون السائل.

طريقة تنظيف السجاد على الناشف

يستخدم الخل في إزالة البقع الصعبة، كما يساعد عصير الليمون وملح الليمون في إعادة بياض ولمعان السجاد، لذلك يمكن تنظيف السجاد على الناشف من خلال استخدام هذه الوصفة الممتازة في تنظيف السجاد من البقع الدهنية والأتربة، وتتمثل طريقة تنظيف السجاد على الناشف في إتباع ما يلي.