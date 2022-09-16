نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اليوم الوطني من لولو هايبر ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفر مئات الريالات من خلال التسوق داخل فروع لولو هايبر ماركت، أثناء أيام الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92. مجلة العروض تتميز بالتنوع ووجود العديد من الخيارات أما المتسوقين. كافة احتياجاتك واحتياجات أسرتك في مكان واحد. ولعل من أبرز ما يعرضه هايبر لولو من السلع الغذائية المحلية والمستوردة. يوفر لولو هايبر آلاف الأصناف يومياً ليحوز على رضاء العملاء من المواطنين والمقيمين داخل السعودية.

لولو هايبر ماركت

تستطيع الاختيار بين أكثر من نوع من أنواع الروبيان داخل لولو ماركت. مع العلم أن العرض على الروبيان مستمر لمدة أربعة أيام فقط.

احصل على خصم 6.05 ريال عند شراء كيلو من الروبيان الصغير. المعروض بسعر 15.90 ريال بدلا من 21.95 ريال.

وفر مع لولو واشتري كيلو الروبيان الصغير مقابل 14.90 ريال بدلا من 21.95 ريال.

روبيان مزارع طازج 70/ 80 سعر الكيلو الواحد 23.90 ريال بدلا من 30.95 ريال.

احصل على كيس من الروبيان المجفف وزن 200 جرام أو روبيان مقشر ومجفف وزن 100 جرام مقابل 12.90 ريال بدلا من 15.95 ريال.

لولو ماركت

تجد داخل هايبر لولو ما تحتاجه من الخضراوات والفواكه الطازجة. حيث يمكنك شراء توت أزرق وزن 125 جرام جنوب أفريقي. سعر العلبة 6.5 ريال بدلا من 9.75 ريال.

بسعر 5.95 ريال فقط بدلا من 9.95 ريال يمكنك شراء كيلو من ماندرين سكري ليناري جنوب أفريقي.

فوائد الشمندر كثيرة ومتعددة يمكنك شراء كيلو من الشمندر المحلي، والاستفادة من تلك الفوائد. سعر الكيلو 3.45 ريال بدلا من 5.95 ريال.

فطر أبيض عماني علبة وزن 250 جرام مقابل 5.95 ريال بدلا من 9.75 ريال.

لولو هايبر