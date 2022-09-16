نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لحوم ودواجن ومنتجات ألبان ومخبوزات بخصم ٤٠٪ من عروض بنده الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لحوم ودواجن ومنتجات ألبان ومخبوزات بخصم ٤٠٪ تقدمها لكم محلات بندة السعودية بجميع عروض بنده الأسبوعية Panda Ksa في مهرجان الصيف السنوي من مجله عروض بنده في مدن المملكة العربية السعودية المختلفة، وإليكم التفاصيل…

عروض بنده السعودية حتى نفاذ الكمية

خصومات وتخفيضات مميزة على أسعار: فيليه صدور الدجاج من ماركة اليوم، وتنزيل آخر على سعر دجاج رضوى، وتخفيضات أخرى على أسعار فيليه السمك البقري البرازيلي، وتخفيض مميز آخر على سعر الستيك البقري البرازيلي، وخصم على سعر طبق دجاج التنمية، والدجاج الطازج من التنمية، وعرض آخر على سعر الإسكالوب البقري، والريب أي البقري البرازيلي، بالإضافة إلى النقانق البقري البرازيلي، وتنزيل آخر على سعر الروستو البقري البرازيلي، ومكعبات اللحم البقري عالية الجودة مميزة المذاق.

عروض حصرية من بندة ماركت في المملكة

تتوفر بداخل فروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: الجبنة المصري من دومتي الدوبل كريم، والفيتا، والدمياطي، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار المرتديلا المميزة البقري من حلواني أخوان بالزيتون والفلفل الأسود، والسادة، وتخفيض على سعر شبيهة القشطة الطازج من ماركة الطيب، وعرض على سعر الجبنة الرومي من تشيزالاند، وتنزيل آخر على سعر الجبنة الشيدر البيضاء من السنبلة، وتنزيل حصري منهم على أسعار الجبنة القشقوان البقري العادي وقليل الدسم من هجدو، وعرض آخر على سعر الجبنة الإيدام الدائرية من الهولاندية من فريكو، وخصومات أخرى على أسعار الجبنة الموتزاريلا القالب من حلواني، كما لديهم عروض أخرى على أسعار الجبنة المصري الدومتي الدوبل كريم.

عروض على أسعار جميع أنواع المخبوزات

توجد بفروع بندة السعودية اليوم عدة خصومات حصرية على أسعار