شوف عروض لولو هايبر تقدم أقوى عروض اليوم الوطني على مختلف السلع بخصومات جبارة لا تفوتها LULU

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر توفر لكم مجموعة من أفضل العروض والخصومات على أحدث المنتجات الغذائية الهامة والضرورية. حيث تحتفل لولو هايبر في جميع متاجرها بالعيد الوطني السعودي 92 متمنية كل الخير والسعادة لجميع الشعب السعودي. حيث توفر مجلة لولو هايبر أحدث العروض على المقاضي والسلع الغذائية بمناسبة حلول العيد الوطني السعودي 92 بخصومات مذهلة لا تفوت العرض. أقوى عروض لولو هايبر بمناسبة العيد الوطني 92 على السلع الغذائية احصل على خصم 32.05 ريال على دو دجاج مجمد بوزن 1.1 كيلو * 10 حبات، بسعر 169.95 ريال بدلاً من 202 ريال سعودي. متوفر خيار محلي، سعر الكيلو 3.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال سعودي، ووفر 5 ريال.

متوفر شمس زيت دوار الشمس أو العربي زيت نباتي قرمشة أكثر بسعر أقل وزن 1.5 لتر * عبوتين. للحبة بسعر 36.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال سعودي، ووفر 8 ريال. أقوى مهرجان لولو هايبر على اللحوم والأسماك بتخفيضات هائلة احصل على خصم 20.05 ريال على لحم خروف كامل محلي سواكني، للكيلو بسعر 49.90 ريال بدلاً من 69.95 ريال سعودي.

خصم 8 ريال على لحم كتف بقري باكستاني بالعظم، للكيلو مقابل 28.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال سعودي. LULU Hyper Offers على الخضراوات والجبن احصل على خصم 8.80 ريال على فراولة دريسكولز أمريكي/ مكسيكي، للعلبة بسعر 250 جم، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 23.75 ريال سعودي.

متوفر فطر أبيض عماني، للعلبة وزن 250 جم، بسعر 5.95 ريال بدلاً من 9.75 ريال سعودي. خصم 10 ريال على جبنة موزاريلا بوزلندي، للكيلو بسعر 26.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال سعودي.

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