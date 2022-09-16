شوف مكيفات مستعملة للبيع بأرخص سعر بالمملكة مكيفات سبليت وشباك تبريد ممتاز

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عمر شويل - جدة مكيفات مستعملة للبيع بأرخص سعر بالمملكة مكيفات سبليت وشباك تبريد ممتاز، نقدم لكم اليوم مجموعة من المكيفات تبريد ممتاز والسعر مناسب، تتوفر بمدينة مكة المكرمة مكيفات مستعملة للبيع، حيث يتوفر عدد 4 مكيفات شباك مستعملة 24 ألف وحدة، السعر شامل تركيب المكيف بالإضافة إلى ضمان ثلاثة أشهر على المكيف تبريد ممتاز، يبلغ سعر المكيف الواحد 700 ريال ضمن مكيفات مستعملة للبيع بالمملكة.

مكيفات مستعملة للبيع بأرخص سعر بالمملكة

يتوفر بمدينة الرياض الخرج مكيفات مستعملة للبيع، حيث يتوفر مكيف شباك مستعمل من النوع جبسون كمبرسور كبير 24 ألف وحدة بارد، المكيف تبريد ممتاز عالي الجودة سبب البيع الانتقال ويبلغ سعر المكيف الواحد 700 ريال.

تتوفر بمدينة الرياض مكيفات مستعملة للبيع، حيث يتوفر عدد 3 مكيفات سبلت من النوع آي سي بي، المكيفات تحتاج لصيانة خفيفة أو شراء قطع غيار، النقل على الشاري والسعر على السوم، وقد وصل أعلى سوم و يبلغ سعر المكيفات الثلاثة 900 ريال.

مكيفات شباك وسبليت بأرخص سعر

تتوفر بمدينة الرياض مكيفات مستعملة للبيع، حيث يتوفر مكيف شباك مستعمل 24 ألف وحدة يورك للبيع، البيع بسبب الهدد ولايوجد له مكان في الشقة المستأجرة، المكيف بحالة نظيفة جداً والبيع لأعلى سوم وقد وصل أعلى سوم إلى 400 ريال.

يتوفر بمدينة الرياض مكيفات مستعملة للبيع، حيث يتوفر مكيفات شباك مستعملة إستعمال أقل من سنتين فقط، حالة المكيفات نظيف تبريد ممتاز و صوت هادئ و شكل شبه جديد، يتوفر جميع الانواع 18 ألف وحدة بسعر 600 ريال ويتوفر 24 ألف وحدة ب 700 ريال، السعر شامل التوصيل و التركيب و الضمان مع إمكانية إستبدال المكيف القديم مع دفع الفارق.

مكيفات سبليت للبيع بالمملكة

يتوفر بمدينة الرياض مكيفات مستعملة للبيع، حيث يتوفر مكيف سبليت من النوع هاس 18 ألف وحدة بارد، المكيف مستعمل جديد تبريد ممتاز والتركيب مجانا، يتوفر مع المكيف نحاس مجانا، المكيف ضمان سنة جميع الملحقات موجود، سبب البيع عدم الحاجة و السعر المطلوب 1900 ريال.

يتوفر بمدينة الرياض مكيفات مستعملة للبيع، حيث يتوفر مكيف ال جي انفيرتر 4 طن 48 ألف وحدة موفر، المكيف مستعمل بحالة نظيفة جداً 7 نجوم كهرباء 230 فولت 1 فاز شغال وعلى الشرط، فريون 410 a موجود في استراحة في المزاحمية والمشاعلة، يبلغ السعر المطلوب 3500 ريال.

مكيفات سبليت مستعملة للبيع

تتوفر بمدينة مكة المكرمة مكيفات مستعملة للبيع، حيث يتوفر عدد 4 مكيفات شباك بارد مستعمله للبيع، المكيفات تعمل والتبريد ممتاز، المكيفات من نوع HEAVY DUTY البيع لأعلى سوم على المكيفات الأربعة سوياً وقد وصل أعلى سوم إلى 1200 ريال.