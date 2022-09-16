نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى خصومات من العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى خصومات من العثيم مول، أقوى الخصومات الحصرية المقدمة من أسواق عبد الله العثيم بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، حيث تحتفل المملكة بهذا اليوم بمناسبة توحيد المملكة العربية السعودية وهو يو يأتي في كل يوم 23 من سبتمبر، وتقوم أسواق عبد الله العثيم بمناسبة هذا اليوم بتقديم خصومات على جميع مقاضيك الشهرية وعلى تشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على الأجهزة الإلكترونية، وشاشات التلفاز، وهواتف المحمول الذكية، والأجهزة الكهربائية، وأواني الطهي والعديد من المنتجات الأخرى الموجودة في بروشور العروض بخصومات مميزة، وتكون العروض سارية من 14 سبتمبر إلى 20 سبتمبر. أقوى خصومات من العثيم مول قم بالحصول على طقم قدور رويال فورد عدد 8 قطع بسعر 130 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي للطقم. كذلك يمكنك الحصول على طقم قدور نيو فلون عدد 8 قطع + هدية، بسعر 159 ريال بدلا من 229 ريال للطقم.

كما يمكنك شراء طقم قدور رويال فورد فقط بسعر 115 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي للطقم.

قم أيضا بشراء قطاعة خضار هوم واي سعة 500 مل بسعر 22 ريال سعودي بدلا من 27 ريال للحبة. سعة 900 مل بسعر 32 ريال سعودي بدلا من 39 ريال للحبة.

كذلك يمكنك شراء مقلاة رويال فورد عميقة حجم 26 سم بسعر 29.95 ريال سعودي للحبة. حجم 30 سم بسعر 39.95 ريال سعودي للحبة.

اشتري مقلاة بلاكستون حجم 24 سم بسعر 25 ريال سعودي للحبة، حجم 26 سم بسعر 28 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم احصل على مايكرويف كيون ديجيتال بسعة 20 لتر فقط بسعر 209 ريال بدلا من 249 ريال سعودي للحبة. اشتري أيضا حماصة خبز اي تي سي من العثيم مول بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على مضرب كينوود فقط بسعر 85 ريال سعودي بدلا من 115 ريال سعودي للحبة. عروض العثيم مول كذلك يمكنك شراء مكواة تيفال بخار فقط بسعر 95 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على قطاعة خضار مولينكس بسعر 125 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بشراء مطحنة بن مولينكس فقط بسعر 125 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي للحبة.

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