نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف وفري واشتري من بنده السعودية عروض وتخفيضات بأقل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد بنده السعودية ، هي من أفضل الأماكن بالمملكة العربية السعودية التي يتم بها طرح مجموعة من العروض المميزة، التي توفر للمستهلك العديد من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية أو غيرها من الهواتف الذكية، ولكلاً منها منتجات هامة نحتاج إليها بشكل يومي، كما يقدم هايبر بنده كل هذه السلع بأسعار مميزة ومنخفضة تتيح للجميع شرائها، ويتوالى طرح هذه العروض أسبوعيا من خلال مجلة بنده، فهي عروض صيفية مميزة ورائعة بأسعار ورائعة قد تصل حتي نصف السعر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام مجموعة مميزة من العروض المقدمة من بنده السعودية على العديدة من الأجهزة الكهربائية المختلفة.

تخفيضات بنده السعودية على الشاشات التلفزيونية

تقدم بنده مجموعة من العروض على أنواع مختلفة من الشاشات التلفزيونية من أهم هذه العروض ما يلي:ـ

تلفزيون تي سي إل 55 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي بدلاً من 3099 ريال. كما تم طرح تلفزيون إمبكس 58 بوصة بسعر مميز ورائع هو 1349 ريال سعودي بدلاً من 2299. تلفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 1899 ريال. شاشة تلفزيون دورا 50 بوصة بسعر 1099 ريال سعودي بدلاً من 2199 ريال. كما تم طرح عرض تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي بدلاً من 2299 ريال. يتوفر عرض تلفزيون سكاي وورث جوجل 65 بوصة بسعر مميز ورائع هو 2499 ريال سعودي بدلاً من 3499 ريال. كما يوجد ضمن عروض بنده شاشة تلفزيون توشيبا 32 بوصة بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

عروض panda السعودية على الأجهزة الكهربائية (قلايات كهربائية)

تم طرح مجموعة من العروض على القلايات الكهربائية من أنواع مختلفة بأسعار مميزة ومن ضمن هذه العروض ما يلي:ـ

قلاية كليك أون سعة 2,5 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال. كما يتوفر قلاية رقمية بدون زيت بلاك أند ديكر سعة 4 لتر بسعر 379 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال. قلاية بدون زيت من النوع سينكور بسعر 339 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال. كما يتواجد عرض قلاية بدون زيت من النوع فيليبس سعة 0,8 كيلو جرام بسعر 429 ريال بدلاً من 599 ريال. قلاية بدون زيت فيليبس سعر 2 كيلو جرام بسعر 739 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي.

عروض مختلفة من موسم بنده

توجد عروض مختلفة من بنده من أهم ما يلي:ـ